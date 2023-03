Boric en la frontera con Bolivia advierte con hacer la vida imposible a quienes ingresen a delinquir a Chile





15/03/2023 - 17:27:30

Erbol.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó este miércoles la zona fronteriza con Bolivia para anunciar el fortalecimiento del control migratorio y advertir con perseguir a quienes ingresan a su país para delinquir. En Colchane, Boric advirtió sobre un ingreso masivo irregular de personas a Chile buscando oportunidades, pero lamentó que desgraciadamente algunos de ellos también tienen un ánimo de delinquir. “Quiero ser muy claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas, las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, la vida imposible”, dijo el mandatario. Recordó que hace tres semanas las fuerzas armadas están desplegadas en frontera norte de Chile para reforzar el control fronterizo junto a Carabineros. Anunció mejoras en la infraestructura para optimizar la habitabilidad de quienes se dedican al control migratorio. Dijo que se equipará al control fronterizo con nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital. Gestiones con Bolivia El presidente Boric dijo que para encarar el problema migratorio nos sólo se realizarán acciones internas, sino también externas mediante la diplomacia, en particular con Bolivia para que reciba a los ciudadanos que sean deportados de Chile. “También he mandatado a nuestro nuevo canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, detalló. Boric aclaró que con las medidas asumidas no se pretende abrir la puerta a discursos de odio. Pidió a los parlamentarios que sean particularmente responsables al respecto.