Gobierno expresa su desacuerdo con la calificadora Fitch Ratings y le envía una nota





15/03/2023 - 13:18:06

El Ministerio de Economía envió una nota formal a la calificadora internacional Fitch Ratings para expresarle su desacuerdo por otorgar a Bolivia una calificación de riesgo de B-, sin tomar en cuenta las fortalezas de la economía boliviana tras el Covid-19 y la baja inflación en un contexto internacional adverso. “No compartimos la idea de Fitch Ratings, les hemos mandado una nota para manifestarles que no estamos de acuerdo con esos elementos, porque no se ha evaluado que Bolivia en un ambiente de volatilidad e incertidumbre ha sabido mantener la estabilidad de precios, rebajado el déficit fiscal, de 12,6 a 7,2%, que es lo que le interesa al pueblo”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en entrevista con Unitel. El martes, Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia a 'B-' de 'B' y revisó la perspectiva de la calificación a negativa de estable. Para el ministro, la calificadora no consideró la inflación más baja de la región y la estabilidad de precios en Bolivia, el récord de exportaciones, altas recaudaciones tributarias, crecimiento del PIB del 4,3% al tercer trimestre de 2022, entre otros indicadores que reflejan la estabilidad de la economía. “Si Fitch Rating tiene esa valoración, nosotros tenemos otra. Lo que importa es como estamos gestionando y estamos dando respuesta a esta situación de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial. (…) Nosotros nos estamos manteniendo en un rumbo económico donde la economía se mantiene con estabilidad de precios, crecimiento económico, cuando muchas economías avanzadas en este año van a decrecer, nosotros vamos a crecer”, insistió la autoridad. En su evaluación, la calificadora no tomó en cuenta los elevados niveles de “bolivianización” de la economía en el sistema financiero, reflejando la confianza en la moneda nacional y la solidez del sistema financiero, lo cual conlleva un menor grado de vulnerabilidad macroeconómica.