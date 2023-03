Es una de las atribuciones del BCB: Gobierno reconoce que utilizó los derechos especiales de giro del FMI





15/03/2023 - 11:47:02

Página Siete.- El ministro de Economía Marcelo Montenegro, admitió este miércoles que el Gobierno utilizó los denominados Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto luego de que la calificadora internacional Fitch Ratings revelara en un informe su uso de parte del Ejecutivo. “Sí (se utilizaron). Es una de las atribuciones del Banco Central de Bolivia (BCB). En la Ley 1670 da todas las posibilidades que el Banco Central utilice las reservas internacionales, lo único que sí no está autorizado es a pignorar el oro directamente, tendría que pedir un permiso a la Asamblea, pero lo demás puede utilizarlo. Es la autoridad monetaria”, declaró Montenegro a Unitel. El tema cobra vigencia porque ayer la calificadora internacional Fitch Ratings reveló el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG), además de otros datos sobre la economía nacional. El informe da cuenta que Bolivia “recientemente” obtuvo 300 millones de dólares de los DEG. Esta es una unidad de cuenta que utiliza el FMI para expresar los recursos que cuenta y son similares a las UFV que mantienen su valor en el tiempo. Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, dijo que cada país miembro puede intercambiarlo por dólares para tener liquidez y advirtió que el gobierno de Jeanine Añez hizo lo mismo. “En aquel momento, el FMI asignó 327 millones de dólares y en ese momento el MAS dijo que era (un recurso) condicionado. Dijeron que representaba un costo financiero del Estado y que requería de una ley. Al parecer su posición cambió en 2023 y el Gobierno no recurrió a una ley”. La expresidenta Añez fue procesada por el MAS, según políticos y analistas, por realizar una acción similar a que efectuó el gobierno de Luis Arce, al utilizar los 300 millones de dólares de las DEG, con el propósito de salvar la “demanda inusitada” de divisas, ante la caída de las reservas internacionales. “Entonces, ¿procesarán también al Presidente Luis Arce? Mismos hechos, mismas consecuencias”, fue la pregunta que lanzó en sus redes sociales el periodista y analista Andrés Gómez, luego de conocer sobre el uso de las DEG del FMI por parte del gobierno de Arce. Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, señaló que el BCB adoptó esa medida a raíz de la caída de las reservas internacionales y coincidió que no hubo información sobre el manejo de las divisas. “Fitch Ratings disminuyó la calificación de deuda de Bolivia de B a B-. La causa es la caída de las reservas y la falta de información sobre las divisas con que cuenta el país. Indica que el BCB vendió 300 millones de DEG para atender la ‘demanda inusitada’”, señaló Doria Medina.