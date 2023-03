Allegados harán pequeño aporte de 6 mil dólares para que Morales viaje en helicóptero a Yungas





15/03/2023 - 11:36:34

El Deber.- El diputado del MAS Héctor Arce habló apelando a los diminutivos y señaló este martes que como Evo Morales no pudo llegar a La Asunta, en “una vagonetita Mitsubishi”, porque “un grupo pequeño” de personas lo bloqueó, sus allegados darán “un pequeño aporte” para que pueda alquilar un helicóptero y llegar al lugar. Mientras el diputado Arce minimizó lo ocurrido en La Asunta, el dirigente de la Csutcb, Humberto Claros, denunció que grupos terroristas atentaron contra la vida del exmandatario en los Yungas para impedir su arribo a La Asunta. Advirtió que lo atacaron en dos oportunidades; responsabilizó y acusó a los renovadores del MAS y aliados del gobierno de Jeanine Áñez. La semana pasada, el Ministerio de Gobierno entregó un helicóptero para seguridad ciudadana a la Alcaldía de El Alto. Su máxima autoridad, Eva Copa, dijo entonces que la hora de vuelo cuesta $us 3.000. Con ese dato, “el pequeño aporte” que debieran realizar los allegados del expresidente para que viaje a la población yungueña, sería de al menos $us 6.000, por ida y retorno. El diputado Héctor Arce prometió que el jefe de su partido, Evo Morales volverá a Los Yungas, a La Asunta. “Y no lo hará por soberbia o para provocar a nadie. Nuestros hermanos de esa región se reunieron y esperaban en un coliseo colmado de gente la llegada de nuestro hermano Evo. Incluso, en ausencia, lo proclamaron como candidato para la gestión 2025-2030”. Arce adelantó entonces que los allegados a Evo Morales “haremos un pequeño aporte, Héctor Arce lo hará, si es que tenemos que contratar un helicóptero o habrá que ir por otra ruta lo haremos, porque eso es lo que nos pidieron”. Reveló que el viaje se realizó en una “vagonetita Mitsubishi, nosotros fuimos en otra vagonetita. Aquí no hubo vehículo oficial, eso es absolutamente falso”. Dijo que Morales no llegó a La Asunta “porque nos informaron que en Santa Rosa había grupo de gente de otra comunidad que se apostó en el lugar”, explicó. Luego señaló que en el ámbito democrático “es imposible agradar al 100% por ciento de la población. No fue que el pueblo yungueño que trabaja día y noche para abastecer los principales mercados del país. Relató que estaba junto a Morales, “cuando nos enteramos que había una pita y que un grupo de personas estaban protestando. Entonces retornamos. El hermano Evo ni siquiera bajó del vehículo, nadie lo vio. Esos videos que circulan faltan a la verdad”. El expresidente tiene resistencia en La Paz. No pudo estar el 6 de marzo en el aniversario de El Alto, porque la alcaldesa Eva Copa no lo invitó al aniversario de la ciudad y también porque sectores sociales lo declararon persona no grata y anunciaron que no permitirían su ingreso. El senador Leonardo Loza (MAS) comentó que en Yungas de La Paz, tanto en elecciones nacionales, como en las subnacionales, nos acercamos al 100%, tenemos casi el 90% todas las alcaldías. “Fueron algunas personas, seguramente instruidos, comandados por alguien. Lo que pasó en La Asunta no fue una reacción de multitud. Lo que pasa es que el ingreso es complicado, cañadones, ríos, tranquilamente una persona pone una piedra, un palo, y ya está bloqueado. Eso fue lo que pasó”.