Camacho destaca la lucha del pueblo potosino por el litio y dice que Arce quiere entregarlo a empresa china





15/03/2023 - 10:37:53

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro en La Paz, envió un mensaje en el que destaca la lucha que lleva adelante el pueblo potosino exigiendo al Gobierno central una ley del litio y por mejores condiciones para su desarrollo. Mediante una carta escrita por él, Camacho señaló que los paros y marchas se han convertido en una medida de las regiones para confrontar al masismo y su modelo que ha centralizado los recursos del Estado, dejando ‘migajas’ a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales. “La lucha del pueblo potosino no solo es para proteger el litio y transparentar los convenios con la empresa china a la cual el gobierno de Luis Arce pretende entregar este recurso en contra de lo que dice la constitución. Entendemos que esta lucha es parte de una aspiración más alta, los potosinos como otras regiones están reaccionando a las asfixias del centralismo, a la posición de políticos impuesta por un gobierno autoritario que no respeta a las instituciones ni a las regiones”, escribió el gobernador. La primera autoridad del departamento cruceño, indicó que hace unos meses fue Santa Cruz y hoy es Potosí, lo que denota que poco a poco avanza una visión nueva de empoderamiento regional y que hasta el momento el Estado centralista y el masismo, no tienen respuesta para las regiones ni para el país. Camacho, ratifica que el masismo y su modelo estatista y centralista, agonizan y que la crisis económica que ya no se puede esconder. “La lucha del pueblo potosino que estoy seguro será una lucha victoriosa es una muestra de que ha llegado la hora de las regiones. El modelo de Estado centralista del masismo está agotado. Es verdad que en esta última etapa Arce y el masismo pueden reaccionar con más violencia detenciones y persecuciones, pero nada de eso frenará el impulso de la Bolivia profunda. Las regiones y provincias quieren respeto a sus instituciones, respeto a sus modelos productivos, respeto a su capacidad para autogobernarse, respeto a la democracia y la libertad”, culmina el texto que escribió el gobernador Camacho desde Chonchocoro.