Emergencia: Uno de cuatro casos de dengue son de alarma en La Paz





15/03/2023 - 07:30:01

Página Siete.- El departamento de La Paz registró 607 personas con dengue en lo que va del año. De ellas, 158 tienen signos de “alarma”, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), es decir uno de cada cuatro casos. La entidad informó que el municipio con el mayor número de infectados es Caranavi y descartó que el bebé de dos meses murió por este mal. “Hasta la semana epidemiológica 10, tenemos 607 casos reportados, de los cuales 158 tienen signos de alarma (26%). Los municipios que continúan presentando mayor número de casos positivos son Caranavi, Palos Blancos, La Asunta, Coroico, Cajuata y San Buenaventura”, dijo ayer el director del Sedes de La Paz, Prisley Riveros. El país atravesó por un incremento de casos de dengue que llegaron, hasta el lunes, a 14.463 contagios y el número de fallecidos llegó a 46. Según el Ministerio de Salud, el departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta: 10.636 (73%). Le sigue Beni con 1.381 y Tarija con 1.398. En cuarto lugar está La Paz. Pese a que en el departamento cruceño el número de contagios va en descenso, en La Paz reporta un incremento del 20% con relación a la última semana de febrero. “El trabajo de contención está mostrando resultados, no es un crecimiento exponencial. Llegamos a los 600 considerando que la semana anterior estábamos por los 500. Eso se debe al personal desplegado de La Paz, del Ministerio de Salud y el apoyo de la población”, dijo el director del Sedes paceño. El profesional agregó que el municipio con “más casos de alarma” es Caranavi con 36 pacientes delicados; La Asunta cuenta con 11 casos; Coroico, con seis casos; Cajuata, con cinco; San Buenaventura, con dos; Apolo, con otros dos; Guanay con dos, y Mapiri, con uno. “Estamos con dos niños menores de 10 que están internados en Palos Blancos. Mostraron signos de alarma, pero la oportuna intervención del personal de salud hizo que los pacientes evolucionen de forma favorable”. Muerte del bebé El fin de semana, un menor de dos meses murió en Caranavi. Una prueba rápida dio cuenta que el niño tenía dengue, sin embargo, el director del Sedes descartó este diagnóstico luego de conocer el resultado de una segunda prueba más precisa. “La correlación clínica nos dio a sospechar que se trataba de otro tipo de caso. Por esa razón, en el hospital de Caranavi se le realizó una prueba Elisa, específica para el diagnóstico de esta enfermedad. Nos llegó el resultado y dio un reporte negativo para la enfermedad”, sostuvo. El menor de edad fue atendido en el Centro Integral de Guanay con hipotermia, letargo, nauseas y vómitos. “El bebé ya no quería lactar y por esa razón lo llevaron al centro de salud”, declaró el director del Sedes paceño. En el centro de salud se hizo una prueba rápida al bebé y dio positivo al dengue, entonces se ordenó su traslado a La Paz. Una descompensación hizo que el paciente se quede en Caranavi, donde le practicaron maniobras de reanimación sin éxito. Considerando que los síntomas no eran los de una persona con dengue, se le practicó una prueba Elisa que tiene mayor precisión y los resultados de ayer dieron cuenta que no murió por esta enfermedad. Ante ello, Riveros ordenó una investigación para determinar las causas de la muerte. Ayer, pobladores de Guanay marcharon para denunciar negligencia de parte del personal médico y pidieron el cambio de los profesionales. La protesta llegó hasta el hospital Las vacunas Salud El Ministerio de Salud informó la anterior semana que el grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS no recomendó la aplicación de vacunas para contener un brote como el que está atravesando el país. Norma El ministro Jeyson Auza explicó que la provisión de vacunas es una determinación de su despacho como ente rector que “estudia y determina” su uso en territorio boliviano. “Tiene que tomarse con la seriedad correspondiente, con elementos que demuestren seguridad al momento de aplicarlas”, dijo la autoridad.