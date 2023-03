División del MAS y rechazo de auríferos obstruyen el tratamiento de la ley del oro





15/03/2023 - 07:26:07

Los Tiempos.- En medio de una fuerte división del MAS en el Legislativo y los condicionamientos de las cooperativas mineras auríferas, el tratamiento del proyecto de ley para monetizar el oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN) es poco probable, situación que obstaculiza uno de los planes del Gobierno para captar más dólares. Un dirigente de las cooperativas auríferas dijo ayer que, si el proyecto llegara a aprobarse, su sector, que produce más del 90 por ciento del oro en el país, no venderá su producción al Banco Central de Bolivia (BCB), que necesita con urgencia recabar divisas. Legisladores de oposición también ven difícil que este proyecto de ley sea abordado en el Legislativo. “Es imposible que esta ley se trate. No hay acuerdo entre el Gobierno y los auríferos, y el ala evista es aliada de estos últimos”, dijo el diputado de CC José Luis Porcel. En la misma línea, el diputado de CC Miguel Roca declaró: “Dudo que eso ocurra esta semana, pues percibo que no existen las condiciones políticas en el parlamento que le asegure mínimamente al oficialismo la aprobación de esos proyectos de ley, en especial el de la ley del oro”. El Legislativo había previsto para esta semana tratar el mencionado proyecto, además de otros cuatro para aprobar créditos del exterior por un total de 241 millones de dólares. “Es probable que se traten estos créditos si el ala de Arce llega a un acuerdo con el ala evista. Ellos son los que se oponen a las gestiones del Presidente”, apuntó Porcel y añadió que los créditos darán un respiro al BCB. Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas (Fecmabol), René Butrón, advirtió que, si el proyecto de ley de monetización de las reservas en oro se aprueba, su sector no venderá su producción al BCB. “En caso de que el Gobierno no nos haga caso, no vamos a vender al banco pues; que vendan los que producen plata, estaño y plomo si es que trabajarán la ley con ellos”, dijo Butrón. El viernes pasado, el Gobierno dijo que coordinaría la reglamentación del proyecto de ley con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), la cual fue desconocida por los auríferos, representados por la Fecmabol. Villavicencio sigue en sus funciones Después de que se reportara la supuesta renuncia del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, esta cartera de Estado informó que la autoridad sigue cumpliendo sus obligaciones y que depende del presidente Luis Arce mantenerlo o alejarlo del cargo. La supuesta renuncia se habría dado en medio de presiones por la aprobación de la llamada “ley del oro”. El dirigente de Fecmabol, René Butrón, dijo que se requiere un ministro con conocimiento y capacidad para impulsar el desarrollo minero en el país.