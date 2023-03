Los empresarios de Cochabamba quieren prioridad para comprar dólares





14/03/2023 - 20:00:34

Opinión.- Al calor de la expectativa alrededor de los dólares en Bolivia -que supuso la ampliación horaria en la atención en las entidades financieras de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, entre otros mecanismos- el presidente de empresarios privados de Cochabamba, Luis Laredo, pidió este martes que el Gobierno dé prioridad para la adquisición de la divisa a las empresas legales por la necesidad, sobre todo, en importaciones. Laredo comentó que existen compañías que están atravesando un momento complicado en materia de importaciones al no contar con los dólares de forma inmediata. “Creemos que es más importante que dé celeridad al sector empresarial. Hay empresas que están pasando por momentos complicados. Vemos que en las filas son personas naturales que se dedican al comercio informal. Creemos que las empresas legalmente establecidas deben ser primero”, indicó Laredo. Laredo también pidió evitar el aumento de controles al sector que se dedica a la importación y exportación con el afán de facilitar la entrada de nuevas divisas. “Yo creo que debemos empezar a trabajar en acciones para que podamos ingresar más divisas. Estamos realmente controlados en todos los aspectos, deberíamos incentivar a la producción para exportar. El Gobierno debería levantar los cupos de exportación, incentivar y así traer más divisas”, aseguró el representante de los empresarios. RECOMENDACIONES El asesor principal del Banco Central de Bolivia, Sergio Colque, recomendó ayer a la población no realizar la compra de dólares si es que el dinero no tiene un destino fijo ya que, eventualmente, se volverá a realizar la conversión a bolivianos y “perderán dinero”. “Si las personas no necesitan comprar dólares, no lo hagan. Tarde o temprano van a tener que utilizar estos recursos y necesariamente van a tener que cambiar a bolivianos y pueden tener una perdida cambiaria”, indicó Colque.