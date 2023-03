Gabinete de Arce contra la cuerda: evistas quieren como regalo de aniversario del MAS las cabezas de ministros





Página Siete.- Los senadores Hilarión Mamani, del ala evista, y su colega Virginia Velasco, del ala renovadora del MAS, protagonizaron este martes un momento tenso con acusaciones sobre la administración del actual Gobierno y sus ministros. Lo que ocurrió es una muestra más de que crece la presión hacia el Gabinete del presidente Luis Arce a días del aniversario de ese partido, fecha en la que el ala radical quiere que como regalo algunos ministros se vayan. Con al menos siete conflictos en el país, al que se sumó el de los enfermos oncológicos que rechazan la Ley del Cáncer, la presión hacia el Gabinete del presidente Arce crece con los pedidos de renuncias de al menos cinco ministros y las solicitudes de cambio partieron ahora también de los cívicos, mientras Derechos Humanos observó la actitud confrontacional del ministro de Educación, Edgar Pary. Asimismo, el diputado evista Daniel Rojas manifestó: “El mejor regalo que nos pueden dar es la destitución de (Iván) Lima”, ministro de Justicia. Senadores se acusan El escenario conflictivo está a flor de piel. El cruce verbal que los senadores Velasco y Mamani protagonizaron en los pasillos de la ALP tuvo varios testigos. Velasco le recordó a voz en cuello a Mamani: “¡Aprobá! ¡Aprobá!”, en relación supuestamente a que los legisladores potosinos del ala radical no aprueban proyectos para ese departamento. Mamani mantiene una huelga de hambre reclamando proyectos del Estado para su región. “Senadora (Velasco), quiero responder lo que (nos) está difamando. Nosotros hemos aprobado (leyes) no es solo victimizarse, hay que responder al pueblo”, le respondió Mamani. Velasco, que unos minutos antes dio una conferencia de prensa, agregó: “(Senador Mamani) No estés durmiendo, con mentiras estás respondiendo”. Mamani volvió a ratificar el pedido de renuncia al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que a su juicio “miente” sobre las obras de carreteras a favor de Potosí. “Debería renunciar ese incapaz total”, reafirmó Mamani. El asambleísta también se refirió al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, cuya continuidad se puso en duda este martes. “El Ministro de Minería ya debería renunciar. Estamos en la mitad de nuestra gestión (del Gobierno) y lamentablemente no hay inversión minera”, precisó el senador Mamani, que aguarda ser recibido por el presidente Arce. Después que circulara la versión de que Arce le pidió la renuncia a Villavicencio, desde esa cartera ministerial se informó que la autoridad minera continúa en el cargo. Piden cabeza de Lima por aniversario El 27 de marzo, el MAS cumplirá 28 años de creación y el diputado evista Daniel Rojas, anticipó que el “mejor regalo”, que el presidente Arce puede dar a ese partido “es la destitución de (Iván) Lima”, Ministro de Justicia. Desde la otra vereda, el arcista Israel Huaytari respondió que un buen obsequio del ala radical sería “que no obstaculicen la gestión” del Gobierno. “El mejor regalo que nos puede dar (el Gobierno) es la destitución del ministro de Justicia, porque a pesar de que ese reglamento (que presentó el MAS para las judiciales) lo han presentado en la Cámara de Diputados, todo a ha sido digitado por Lima, entonces el mejor regalo que nos pueden es que se vaya ese ministro que no es masista”, precisó Rojas a Página Siete. El lunes, su colega Ramiro Venegas pidió las dimisiones además del titular de Educación, Edgar Pary; del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y también de la titular de Trabajo, Verónica Navia. Son al menos seis ministros observados, incluida ahora la de Trabajo. En respuesta a Rojas, el diputado evista Israel Huaytari señaló que el mejor obsequio al MAS en su aniversario 27 es que el ala radical deje trabajar y no obstaculice la gestión. “El mejor regalo de ellos (radicales) al instrumento político y al Presidente es que no estén obstaculizando la gestión y los proyectos dividiendo las organizaciones sociales”, aseveró. Huaytari minimizó los pedidos de renuncias de ministros. “Pueden sugerir, pueden pedir (cambios), pueden criticar, pero la última palabra es la del hermano Presidente, así dice la Constitución”, enfatizó. Desde Santa Cruz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, atribuyó los cuestionamientos a los ministros de Arce a la “mala gestión” estatal. “Claramente, se puede deducir que hay una mala administración del Estado al tener tantos puntos de conflictos y el Gobierno se crea estos conflictos”, aseguró el cívico para después añadir: “¡Señor Presidente! Cambie nomás a sus funcionarios porque no están haciendo bien las cosas”. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga señaló que se denota mucha desorganización por parte del Gobierno, renuncian por media hora (se refiere al ministro Villavicencio) y después vuelven a su puesto”. El represente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Chuquisaca, Freddy Jiménez, se ofreció como mediador en el problema que tiene enfrentados al Magisterio con el Gobierno, pero también observó el rol del ministro Pary. “El ministro de Educación ha amenazado sino recapacitan se van a tomar medidas, por eso creemos que se deben agotar las instancias del diálogo”. El diputado Astorga pidió la renuncia de Pary. Los maestros volverán a movilizarse este miércoles contra la malla curricular en La Paz, entre otras demandas, mientras que continuará el paro cívico potosino por el litio y el bloqueo de carreteras que impide la salida y entrada a Potosí. Este martes, el gobernador potosino Jhonny Mamani estuvo en Uyuni intentando convencer a los campesinos afines a Evo Morales de que levanten los bloqueos. En Santa Cruz, siguen bloqueadas las carreteras en Yapacaní hacia Cochabamba. Allí los movilizados exigen caminos al Gobierno y a la Gobernación.