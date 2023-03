Diego Boneta confiesa la verdadera razón por la que se cambió el apellido





14/03/2023 - 16:22:44

Diego Boneta es uno de los actores que gozan de mayor reconocimiento en la actualidad a nivel internacional. Saltó a la fama en 2002 luego de participar en el reality show Código F.A.M.A y después en las telenovelas Alegrijes y Rebujos, y Misión S.O.S. En ese inicio, el público lo conoció como Diego González pero al concluir las grabaciones del melodrama Rebelde (2004-2006), su primer apellido cambió a Boneta y hoy explica cuáles fueron los poderosos motivos para hacerlo. El actor y cantante, cuyo nombre real es Diego Andrés González Boneta, explicó que, a través de este cambio, logró colarse en los castings de producciones de Hollywood, el mercado al que anhelaba ingresar desde entonces. “En años no me dieron un casting para hacer una película en México porque decían que no parecía mexicano y Carla Hool, una directora de casting, me marcó de la nada para decirme que vendría a México a fin de realizar pruebas para ‘Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian’ y entonces, fue el primero que hago en mi vida; ya después terminé haciendo más audiciones en Los Ángeles”, platicó. En entrevista con el creador de contenido Roberto Mtz para su canal de YouTube, el actor dijo que al principio se frustró porque en dos años y medio no logró colarse en ninguna producción, aún viviendo en Estados Unidos y haciendo cuatro audiciones semanales además de tomar clases de actuación y otras para conocer la industria de Hollywood. “Tenía a Televisa marcándome, me decían: ‘Diego, ¿qué haces?, ¿por qué te fuiste para allá?’. En ese tiempo saqué mi segundo disco al que le puse toda mi vida y en el que compuse una canción con Juan Gabriel. Trabajé con el productor de Robbie Williams hasta que una compañía compró Emi y ya no promocionaron mi disco. Me quede con un mal sabor de boca y decidí salir de la música que en aquel entonces atravesaba por una parte muy oscura”, explicó. Diego continuó insistiendo en colocarse en el cine de Estados Unidos. Su agente de aquel entonces, le recomendó que para lograr un ingreso al mercado cabía una posibilidad, cambiar ligeramente su nombre debido a que su apellido paterno (González) no era muy comercial y era muy latino para las casas productoras. Así que optó por utilizar su apellido materno, Boneta, el cual tiene ascendencia italiana. Para el siguiente casting logró quedarse en 2010 para la serie 90210. Después llegó Pretty Little Liars, Mean Girls 2, Lindas mentirosas, Scream Queens, Terminator y Rock of Ages. “Cuando estuve en Rock of Ages dije: ‘okey’. Fue una gran lección para mí porque todos decían que me iba a cambiar la vida y cuando sale la película no es el madrazo que todos esperaban. Para mí fue una lección muy importante de no tener expectativas de nada con ningún proyecto, lo único que puedes hacer es tu mejor trabajo y dar tu cien, si le va bien o mal, está fuera de tu control”, apuntó. A Diego Boneta, el gran éxito le llegó cuando protagonizó la serie biográfica de Luis Miguel. Además, ha sido nominado a premios como MTV, Palma de Cristal, CinemaCon y ALMA Awards. Lo más reciente que hizo es El padre de la novia y At Midnight.