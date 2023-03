Avanza su enfermedad: Aseguran que Bruce Willis ya no reconoce a su madre





14/03/2023 - 15:46:36

Infobae.- Fue en marzo de 2022 cuando se dio a conocer que Bruce Willis padece una enfermedad degenerativa conocida como demencia frontotemporal. Dicha condición mermó la capacidad del actor de leer, escribir y hasta comunicarse, por esa razón tomó la decisión de retirarse temporalmente del medio artístico. A partir de este diagnóstico, Willis comenzó a vender sus propiedades y dedicar todo su tiempo a su familia. Incluso, corrieron rumores sobre que su exesposa, Demi Moore, se había mudado con él para cuidarlo “hasta el final” sin importar que compartiría el espacio con su actual pareja, Emma Heming. Aunque las especulaciones sonaron con fuerza en redes sociales, todo fue desmentido por la propia modelo británica, quien recurrió a su cuenta de Instagram para pedir que se detenga todo tipo de acoso que tanto ella como sus hijas y su esposo han sufrido a raíz de hacerse pública la enfermedad que padece la reconocida estrella de Hollywood. En medio del escándalo que ha desatado el estado de salud de Bruce Willis, el medio alemán Bild publicó una entrevista que realizaron a Wilfried Gliem, un actor alemán que se identificó como tío político de protagonista de Duro de matar. Fue durante dicha entrevista donde el familiar en cuestión confesó que no está seguro de que su sobrino pueda reconocer a su madre, Marlene Willis. Pero eso no fue todo, Gliem confesó ha resultado muy complicado tener conversaciones fluidas con Bruce: “No es posible una charla normal con él, pero eso es algo habitual debido a su cuadro clínico”. Asimismo, informó que conoce sobre detalles sobre el estado de salud de su sobrino gracias a la cercanía que mantiene con Marlene, incluso, señaló que es consciente de la situación desde hace aproximadamente un año.

“La madre de Bruce nos mantiene informados. Nos llamamos una vez al mes”, contó para el medio alemán. Finalmente, Gliem comentó que sus dos sobrinas mayores -fruto del matrimonio de Bruce Willis con Demi Moore-, se encuentran al pendiente de su progenitor: “Scout y Tallaulah son dos chicas muy fuertes que ahora están ahí para su padre, tal como él solía estar ahí para ellas”. Cómo vive Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal Emma Heming -junto a sus hijas Mabel (10 años) y Evelyn (8 años)- y Demi Moore -con sus descendientes Rumer (34), Scout (31) y Tallulah (29)- se unieron para lanzar un comunicado donde aseguraron que siguen y seguirán luchando por darle una vida plena al protagonista de Tiempos violentos. “Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD) Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro“, se lee en el comunicado. Las declaraciones de las mujeres que se robaron el corazón de Bruce fueron respaldadas por una fuente cercana, quien en entrevista con la revista People aseguró que la familia del actor está más unida que nunca. “El objetivo de Bruce es mantenerlo activo. Tiene una agenda ocupada con actividades todos los días. Se aseguran de que tanto su cuerpo como su cerebro estén ejercitados”, dijo la fuente.