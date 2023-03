En las agencias del Banco Fassil hay filas y clientes sólo pueden hacer retiros de entre Bs 3.000 y 10.000





14/03/2023 - 14:41:32

Página Siete.- En las agencias del Banco Fassil, ubicadas en diferentes lugares de la ciudad de La Paz, como en el Prado o la plaza Isabela Católica, se registran filas de clientes, que intentan hacer retiros. En un recorrido que realizó Página Siete se pudo constatar que sólo permiten hacer retiros de entre 3.000 y 10.000 bolivianos por día, dependiendo la agencia. La situación fue confirmada tanto por los clientes como por uno de los ejecutivos de una agencia, quien hasta indicó que en el transcurso de la tarde van a habilitar el sistema de transferencias por Internet. En la agencia que se ubica en pleno Prado paceño se observó a decenas de personas que hacían fila para acceder a sus cuentas y para que les devuelvan sus ahorros, debido a que en las redes sociales circulan diferentes rumores sobre la situación financiera de la entidad. En el lugar, un agente del banco les dijo a los clientes que sus retiros pueden de ser hasta un máximo de 10.000 bolivianos. En cambio, en la agencia que se ubica en las Torres Mall, en la plaza Isabel la Católica, les indicaron que el monto máximo es de 3.000 bolivianos. (De igual forma, en el caso de la agencia de San Miguel el monto permitido de retiro que les mencionaron es de 3.000 bolivianos). En el lugar, los clientes reclamaban tanto a los policías que resguardan el lugar como a los cajeros sobre el hecho de que no hayan emitido algún comunicado oficial sobre el tema. Banco Fassil supera $us 700 Millones en microcréditos para emprendedores Este panorama se da también luego que desde la ciudad de Santa Cruz circularan imágenes de filas en los diferentes cajeros que hay en esa región. La gente indicaba que los cajeros están sin dinero. En otros casos, manifestaron que sólo les permiten hacer retiros hasta 2.000 bolivianos. Un usuario también indicó que la app del Banco Fassil está rechazando transferencias a cuentas de otras entidades financieras. Desde Fassil no se emitió ningún comunicado en las últimas horas, para ver de qué es lo que sucede, pese a la insistencia de los periodistas de diferentes medios de comunicación, a través de los grupos de WhatsApp que se tiene. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tampoco emitió ningún comunicado que descarte los rumores que circulan en las redes sociales. La persona que sí se pronunció fue la exdirectora de la ASFI, Lenny Valdivia, quien en contacto con este medio recomendó tranquilidad a los ahorristas del banco y de cualquier otra entidad financiera, porque no hay manera de que pierdan su dinero al estar vigente en el país el Fondo de Protección del Ahorrista.