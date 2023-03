Trump: Soy el único candidato que puede evitar una Tercera Guerra Mundial





14/03/2023 - 11:16:14

El expresidente estadounidense Donald Trump declaró que solo su reelección como presidente de Estados Unidos en 2024 salvará al país de una Tercera Guerra Mundial. "Me presento ante ustedes como el único candidato que puede prometer: evitaré una Tercera Guerra Mundial. Porque realmente creo que habrá una Tercera Guerra Mundial", dijo el político durante un discurso ante sus partidarios en Iowa este lunes, transmitido por C-SPAN. "Con esta administración llegaremos a una Tercera Guerra Mundial, porque no saben cómo hablar correctamente, cómo enviar las señales adecuadas. Actúan con dureza cuando tienen que ser blandos y con cuidado cuando tienen que ser duros", continuó Trump. "Honestamente, no saben qué demonios están haciendo", aseguró el exmandatario. "Podríamos acabar en una gran guerra con China u otros [...] mucho antes de lo que la gente piensa. Y ustedes saben que tenemos una palabra llamada nuclear. A nadie se le permitió usar esa palabra durante años y años, porque es devastación. Y ahora están hablando de ello todo el tiempo", concluyó. No es la primera vez que el líder republicano hace ese tipo de promesas. Anteriormente aseguró que podría resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania "en un día", tras ganar las elecciones, al tiempo que advirtió que el mundo afronta el riesgo de caer en una guerra global, escenario que él también evitaría de volver a la Casa Blanca.