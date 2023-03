La OMS asegura que este año se acabará la pandemia del Covid-19





14/03/2023 - 10:24:53

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que en "algún momento de este año" se acabará la pandemia del Covid-19 y, por ende, la enfermedad ya no se considerará como una emergencia de salud pública de interés internacional. El pasado sábado se cumplieron tres años desde que la OMS dijo por primera vez que el brote mundial de Covid-19 podría describirse como una pandemia, si bien no fue hasta el 30 de enero de 2020 cuando se declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional. "En ese momento, había menos de 100 casos notificados fuera de China y ninguna muerte reportada. Tres años después, hay casi 7 millones de muertes registradas por Covid-19, aunque sabemos que el número real de muertes es mucho mayor. Sin embargo, estamos en una posición mucho mejor ahora que en cualquier momento durante la pandemia", ha recalcado Tedros en la ceremonia de entrega de premios de la 'Medalla Thomas Francis Jr. en salud pública mundial'. Ahora bien, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha destacado la necesidad de aprender de las lecciones que ha dado la pandemia porque, de lo contrario, se repetirá el "ciclo de pánico y negligencia" que ha sido el "sello distintivo" de la respuesta mundial a las epidemias y pandemias durante décadas. "Si lo hacemos podemos hacer que el mundo sea más seguro para nosotros y para quienes vengan después de nosotros", ha recalcado, para subrayar la importancia que tiene la salud pública, contar con sistemas sanitarios fuertes, continuar con las labores de rastreo, y garantizar una Atención Primaria "sólida". "Pedimos a todos los países, de todos los niveles de ingresos, que inviertan en salud pública y, especialmente, en Atención Primaria. Tales inversiones se amortizarán muchas veces al prevenir y mitigar el impacto de epidemias y pandemias, pero también al evitar o retrasar la necesidad de atención secundaria y terciaria más costosa", ha enfatizado Tedros. Por otra parte, el director general de la OMS ha recordado la importancia de conocer cómo comenzó a propagarse el coronavirus en todo el mundo, criticando así a China por la "falta de cooperación" para realizar las investigaciones pertinentes que ayuden a aclararlo. "En imperativo moral, por el bien de los que hemos perdido. Más de tres años después de que comenzara este brote todavía no sabemos cómo se produjo, debido a la falta de cooperación de China para ser transparente en el intercambio de datos, realizar las investigaciones necesarias y compartir los resultados. Hasta que no se hagan esos estudios, todas las hipótesis sobre el origen del virus quedan sobre la mesa, pero si algún país tiene información relevante para alguna hipótesis es fundamental que esa información sea compartida con la OMS y la comunidad científica internacional", ha enfatizado Tedros.