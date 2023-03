Diputada del MAS dice que reemplazar las mulas por autos chutos es un logro de la gestión de Evo





14/03/2023 - 07:11:49

Página Siete.- La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Gladys Quispe, afirmó este lunes que las condiciones de vida en esa región ha mejorado mucho durante los 14 años de gestión del expresidente Evo Morales. Destacó que los pobladores reemplazaron las mulas por las movilidades ilegales o chutas. “Los mismos hermanos reconocen que hay obras, que hay colegios, hay tinglados, hay coliseos. Nosotros hemos suplantado lo que son las mulas por una movilidad chuta. Las condiciones de vida han mejorado mucho en estos 14 años”, afirmó la legisladora, en una entrevista con ANF. Explicó que anteriormente, en esa región no existían los medios para transportar los productos como la hoja de coca y que ahora el campesino cuenta con una movilidad, ya sea legal o ilegal, para trabajar. Por eso, aseguró que la población yungueña está agradecida y le tiene cariño a la exautoridad. La legisladora se refirió al tema luego de que el pasado sábado un grupo de personas obstaculizara el ingreso del expresidente Morales al municipio yungueño de La Asunta. Sin embargo, el exmandatario logró ingresar por rutas alternas para evitar los bloqueos de cocaleros que no le son afines. Al respecto, los diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea y Alberto Astorga calificó las declaraciones de su colega del oficialismo como impertinentes e incoherentes. “Bastante impertinente la diputada Quispe, como de costumbre. (...) En primer lugar, es tanto discriminatorio con la gente que dice representar la señora Gladys Quispe y en segundo lugar autos chutos como prueba o muestra de desarrollo, realmente la señora Quispe no sabe dónde está parada, es una ilegalidad tener autos chutos en nuestro país, no es algo para jactarse, no es algo por lo cual estar alegre”, señaló Ormachea, a la agencia de noticias. Asimismo, Astorga señaló: “me parece un poco incoherente esta declaración y demuestra que Evo Morales ha fomentado delito durante su periodo de presidente. Los autos chutos son parte de una actividad totalmente ilegal. Entonces, para la gente del MAS son normales los autos chutos, el contrabando, el narcotráfico, son normales”.