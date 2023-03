Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid vuelven a estar juntos





13/03/2023 - 18:43:45

El actor de 48 años de edad fue vinculado por primera vez a la modelo, de 27 años, a fines del año pasado y, aunque se dice que la pareja se separó, una fuente afirmó que eran inseparables en Darren Dzienol y Richie Akiva's Annual una Fiesta previa a los Oscar, que se llevó a cabo en los últimos días. “Leo y Gigi estuvieron juntos toda la noche y nunca se separaron. Leo solo estaba coqueteando con Gigi y solo tenía ojos para ella!”, reveló una fuente a UsWeekly. El actor y la modelo fueron vistos recientemente en Milán, pero una fuente insistió en que la relación entre la estrella de Titanic y Gigi es estrictamente platónica. En febrero, una fuente afirmó que aunque los dos 'se llevan bien', sus prioridades están en otra parte. “Los dos se llevan bien y estaban disfrutando el tiempo juntos con amigos. La prioridad de Gigi es su hija y su negocio y eso es en lo que se está enfocando en este momento”, reveló el informante. Gigi, quien tiene a Khai de dos años con la ex estrella de One Direction, Zayn Malik, y DiCaprio “adoran pasar tiempo juntos”. Sin embargo, no están involucrados sentimentalmente. La fuente agregó: “Gigi y Leo pasaron tiempo juntos en Milán, pero solo son amigos y no están saliendo”. Otra fuente afirmó que el romance entre Gigi y Leonardo, simplemente “se esfumó”. “Ella no lo ha visto por un tiempo. Ella solo decidió que había terminado con él. Están en lugares muy diferentes en la vida. Ella prioriza ser una mamá”.