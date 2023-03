John Travolta se conmueve al recordar a Olivia Newton-John en los Oscar





13/03/2023 - 18:37:00

John Travolta rindió homenaje a su amiga de toda la vida y coprotagonista de Vaselina, Olivia Newton-John, en los Oscar ayer. El actor subió al escenario en el Dolby Theatre de Los Angeles para presentar el segmento In Memóriam de los talentos de la industria que fallecieron el año pasado. Aunque no mencionó a Newton-John, habló sobre hacer amigos en la industria. Explicó que mientras hacen lo que les gusta como actores en el set, a menudo también conocen a las personas que aman. Agregó que lamentablemente, con el paso de los años, esas personas mueren, dejando un espacio vacío en el corazón de sus seres queridos. Con lágrimas en los ojos, pidió a la audiencia que recordara a "esos queridos amigos a los que siempre permaneceremos irremediablemente dedicados", citando la icónica canción de Newton-John Hopefully Devoted to You de Vaselina. En la película clásica de culto, Olivia, quien interpretó a Sandy Olsson, canta la canción mientras piensa en su apasionado amor por Travolta, quien dio vida a Danny Zuko. Después del emotivo discurso de John,Lenny Kravitz interpretó su canción Calling All Angels. Mientras la presentación de diapositivas mostraba fotos en blanco y negro de los creadores de Hollywood que habían muerto recientemente en la pantalla del escenario, aunque en México la indignación llegó al ver que Ignacio López Tarso, quien murió ayer a los 98 años, no fue incluido.

El adiós a una amiga Newton-John murió el 8 de agosto de 2022, luego de una batalla de 30 años contra el cáncer de mama. Después de su fallecimiento, Travolta compartió una emotiva publicación de Instagram dedicada a quien fuera su interés amoroso en pantalla y amiga muy cercana en la vida real. "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el futuro y todos estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y ¡para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", escribió junto a una foto antigua de la querida actriz. Volvió a recordar a Newton-John el 26 de septiembre, lo que habría sido su cumpleaños número 74, al compartir una foto del recuerdo en su historia de Instagram de los dos luciendo sus icónicos looks completamente negros en el set de Vaselina. "Feliz cumpleaños mi Olivia", escribió sobre la imagen.