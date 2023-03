Jeanine añez: Investigar a la luz pública los hechos de 2019 sentaría en el banquillo de los acusados a Evo





13/03/2023 - 17:50:06

El Deber.- La expresidenta Jeanine Áñez cumple este lunes, 13 de marzo, dos años de privación de libertad por los hechos registrados durante la crisis de 2019 y, través de una carta escrita desde el penal de Miraflores, de La Paz, consideró que “investigar a la luz pública”, en un juicio de responsabilidades, sobre lo ocurrido durante ese año, podría sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Evo Morales. La exmandataria escribió una carta de cuatro planas bajo el título de “Dos años de infamia, crueldad e impunidad del MAS y su sicariato” e inicialmente recordó que hoy (13 de marzo) se cumplen 730 días de su detención, que calificó como un “secuestro ejecutado en base a la conspiración de Evo Morales, (el actual presidente) Luis Arce Catacora, sus ministros, la Fiscalía y los jueces sometidos a sus órdenes”. Agregó que se cumplen dos años de su “ilegal encarcelamiento, ampliado mediante resoluciones espúreas de detención preventiva como aplicación anticipada de la pena”. En su carta, divulgada en sus redes sociales, aseguró que fue “secuestrada por orden de una comisión de fiscales sin competencia” y que fue imputada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración (en el caso Golpe I) “sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, sin ninguna declaración de testigos”. Además, “el MAS y sus casi 2/3 de cobardes no tuvo ni tiene los pantalones para cumplir la Constitución y aprobar un juicio de responsabilidades porque saben que investigar a la luz pública los hechos de 2019 sentaría en el banquillo de los acusados a su jefazo huido (Evo Morales) y a su cúpula que organizó su escape del país y desprotegió a todos los bolivianos llamando a la confrontación con sus grupos de choque armados”, subrayó. Áñez fue capturada en Trinidad y luego traslada a la ciudad de La Paz, en un principio, por el denominado caso Golpe I, en el que fue acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Mientras guardaba detención preventiva, fue sometida a otro proceso denominado Golpe II, en el que ya fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. En los últimos días también fueron activados otros dos procesos en su contra por la vía ordinaria, uno por las muertes en Sacaba y otro por los fallecimientos en Senkata. Áñez señaló que cada juez sin jurisdicción le ha obligado a someterse a “audiencias inquisidoras” y que dos años después de su detención “siguen sin tener nada, ni una sola prueba de terrorismo, sedición y conspiración”. “El delito de terrorismo ha sido el arma vil donde se escudan para mancillar mi integridad, mi dignidad, mi vida y mi libertad. Y como no soy terrorista, los fiscales y los jueces mandados por el traficante de la justicia Iván Lima, montaron otro proceso en base a otros delitos también inconstitucionales: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En un juicio a presión me necesitaban condenada sin importarles los derechos, la Constitución ni el delictuoso proceso que confabularon”, sostuvo. En ese sentido, Áñez cree que en Bolivia no existe un sistema judicial porque, en su criterio, “ha sido suplantado por el sicariato masista”. Por tanto, “mi compromiso con mi país es trabajar, desde donde me encuentre, para que el 2025 en unidad derrotemos desde la oposición a los criminales que gobiernan el país”, apuntó.