Fijan para el 24 de marzo la audiencia cautelar de Camacho por el caso decretazo





13/03/2023 - 17:42:19

Brújula Digital.- La Justicia fijó para el 24 de marzo, a las 14:30, la audiencia cautelar virtual en contra del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el caso Decretazo, por delegar sus funciones a un secretario y no al vicegobernador cuando viajó a Brasil en 2022. La parte acusadora pide la detención preventiva de la autoridad departamental por 180 días. Marcelo Aliaga, abogado que representa a asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a periodistas que ya se emitió la notificación respectiva para Camacho al penal de Chonchocoro, donde cumple una detención preventiva por el caso "golpe de Estado I" desde fines de diciembre de 2022. Desde allí, el Gobernador de Santa Cruz deberá seguir su audiencia. El jurista informó que Camacho es procesado en el caso Decretazo por la presunta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Según los antecedentes del caso, Camacho emitió un decreto departamental el 8 de marzo de 2022, cuando viajó a Brasil. En el documento, delegó sus funciones a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador Mario Aguilera, tal como establece el estatuto regional, según Aliaga. En marzo de 2022, allegados a Camacho señalaron que el decreto no está en la gaceta de la Gobernación de Santa Cruz. Sin embargo, Aliaga afirmó que el decreto en cuestión estuvo publicado en la gaceta por el espacio de cuatro horas, tiempo en el que se obtuvo una copia de esa norma. La defensa de Camacho advirtió la semana pasada que hay irregularidades en este caso, ya que fue reactivado después de casi un año.