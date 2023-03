Santa Cruz destaca que el covid ya no es problema de salud y que el dengue va en desescalada





13/03/2023 - 15:05:07

El Sedes de la Gobernación de Santa Cruz, por intermedio del gerente de Epidemiología, Carlos Hurtado, emitió el reporte semanal de la situación epidemiológica del covid y del dengue en el departamento. Hurtado hizo recuerdo que hace tres años, el 10 de marzo de 2020, apareció el primer caso de coronavirus en el país y durante 6 oleadas, el sistema departamental de salud tuvo la capacidad de hacerle frente a la pandemia, primero sin vacunas, y luego con estas. Y en actualidad ya se puede afirmar que esta enfermedad no es un problema de salud pública debido a las estrategias, acciones y políticas ejecutadas, no sin ello lamentar las grandes pérdidas de vidas humanas, entre estas, de personal médico de primera línea, a quienes la autoridad rindió un homenaje por la “guerra” que libraron contra el virus. Con respecto al dengue, en el cierre de la semana epidemiológica Nº10 se reporta un descenso gradual de la curva epidemiológica, con tres semanas consecutivas de desescalada de esta epidemia mayor en los últimos 15 años, después de 7 semanas de ascenso brusco y acelerado. Es decir, se fueron reduciendo los casos entre 200 y 300 menos por semana. Se inició con 22 casos por día desde el inicio de la epidemia y ahora alcanza un promedio de 150 por día en el departamento de Santa Cruz hasta llegar a 1.053 en la última semana, mientras que el índice de positividad se sitúa en el 22%, el segundo más elevado de todas las epidemias de dengue. Sin embargo, Hurtado dejó en claro que el dengue no está bajo control, por lo tanto resta ejecutar la contención desde todos los ámbitos en el marco de una estrategia de gestión integral en los temas de atención al paciente, laboratorios y atención comunitaria. Estas tres semanas de descenso muestra que se está llegando al camino del control de la enfermedad, pero aún existe alta demanda de pacientes en el servicio de salud, lo que se demuestra principalmente con los niños afectados. Hurtado hizo referencia a que recién el Ministerio de Salud desde hace 4 días ha autorizado el reporte de las pruebas rápidas, caso contrario habría más casos registrados, peor aún con el aumento de las lluvias que proliferan los mosquitos vectores del dengue. Santa Cruz de la Sierra, el municipio más golpeado En cuestión de municipios, Santa Cruz de la Sierra es el más golpeado. Concentra el 60% del total de casos en el departamento con 6.225 infecciones en toda la mancha urbana de los 15 distritos. En la actualidad el 80% de los municipios reportan dengue, y 22 de estos presentan “situación de epidemia preocupante", según reporta el informe detallado del Sedes.