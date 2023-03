Encuesta: En la oposición hay expectativa por un "candidato único", por ahora Mesa es el mejor posicionado





13/03/2023 - 14:27:03

Brújula Digital.- La reciente encuesta de Diagnosis señala que existe una expectativa de que los partidos políticos de oposición se unan y presenten un sólo candidato para hacer frente al MAS en 2025 y que el candidato que puede unir mejor al voto opositor es Carlos Mesa. Otro dato que llama la atención es que casi el 50% de la población en edad de votar no encuentra un candidato a quien apoyar en los próximos comicios generales. ¿Según su opinión la oposición logrará unirse y presentar un sólo candidato en las elecciones del 2025? Esa fue la consulta realizada por la encuestadora. El 41% opinó que seguro que se unirá y tal vez se una mientras un 37% duda o está seguro de que no habrá unidad en la oposición. El 22% no sabe o no responde. El "candidato único" es uno de los principales retos de la oposición durante el gobierno del MAS, desde 2006, pero no logró consolidar hasta ahora. Diagnosis hizo un ensayo de segunda vuelta eventual entre figuras de la oposición y del MAS. En una segunda vuelta con Evo Morales, Carlos Mesa lograría un 59% de respaldo mientras el candidato del MAS obtendría un 41% pero la cantidad de indecisos, blanco y nulo llega al 38%. En una segunda vuelta con Luis Arce, Mesa obtendría un 59% de votación frente al candidato del MAS que llegaría a obtener un 41%. En el caso de los indecisos, voto nulo y blanco se alcanza un 39%. En una eventual segunda con el jefe del MAS, Samuel Doria Medina obtendría un 52% mientras Morales un 48%. La cantidad de indecisos, nulo y blanco sumaría un 42%. Doria Medina obtendría un 53% en un balotaje con Arce Catacora (47%) mientras la cantidad de indecisos, nulo y blanco llegaría a 43%. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, empataría con Evo Morales en una segunda vuelta mientras la cantidad de indecisos, blanco o nulo llegaría a 45%. En una segunda vuelta con Arce, Camacho saldría derrotado con 47% frente a 53% del Presidente. La cantidad de indecisos, nulo y blanco en ese ensayo alcanzaría a 46%. Finalmente, Jorge Tuto Quiroga perdería en una segunda vuelta con Evo Morales y la cantidad de indecisos, blanco y nulo llegaría a 49%. En un balotaje con Arce también sería contraproducente mientras los indecisos, blanco y nulo alcanzaría a 50%. Si bien existe expectativa por un "candidato ideal" de la oposición se observan diferencias profundas en las clases medias: Los votantes de Mesa afirman que se necesita un "líder capaz y profesional", en cambio los votantes de Camacho afirman que se necesita un "líder con carácter firme". El 20% de los votantes que provienen de sectores popular, que votaron por Arce en 2020 y que por ahora no piensan apoyar al MAS en 2025, demandan un líder "que surja del pueblo" y que conozca sus necesidades. "Algo así como un 'Evo 2.0'. Este importante segmento popular no masista es el que definirá los resultados de las elecciones de 2025, al cual no llegan ninguno de los actuales líderes de la oposición" apunta Diagnosis.