Gobierno pide en foro de la ONU no criminalizar al productor de la hoja de coca y revalorizar su cultivo





13/03/2023 - 12:19:44

En el marco del 66º periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Viena, Austria, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recordó a todas las comisiones del mundo la importancia de revalorizar el cultivo ancestral de la hoja de coca y no criminalizar al productor del arbusto. “No necesitamos criminalizar a nuestros productores de la hoja de coca, como no criminalizamos a los que comercializan combustible (…), la hoja de coca no es cocaína, la hoja de coca es un alimento y una medicina ancestral y se debe revalorizar, es lo que estamos haciendo como Bolivia”, manifestó. El ministro recordó, de acuerdo con un reporte institucional, que Bolivia pasó de tener el 20% de la producción mundial de la hoja de coca, a solo el 10%, siendo el único país que ha logrado una estabilización y control de este cultivo, pese a los conflictos internos y el golpe de Estado de 2019. “Más de 22 mil hectáreas de la hoja de coca que se producen en el país van al consumo local, ¿qué se hace para no criminalizar a los productores de la hoja de coca?, estamos trabajando para la creación de la empresa Kokabol, que básicamente generará una industria química a partir de la hoja de coca, estamos sacando todas sus propiedades, estamos sacando fuentes y recursos alternativos a nuestros productores de la hoja de coca”, sentenció y dijo que el cultivo milenario es un gran aliado para diversas enfermedades y tiene decenas de propiedades que benefician al ser humano. Vicepresidente demanda en la ONU el derecho de Bolivia a industrializar El vicepresidente David Choquehuanca exigió este lunes en un foro mundial respetar el legítimo derecho que los pueblos tienen en el uso “tradicional, nutricional, terapéutico, ritual, industrialización y comercialización de la hoja de coca en su estado natural”. “Durante seis décadas, los operadores de la geopolítica de dominación del occidente han intervenido en el cultivo natural de la hoja de coca, su uso ritual y su consumo tradicional, implementando programas de erradicación por los delitos que nunca ha cometido”, dijo el mandatario durante su intervención en el plenario del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, Austria. La autoridad boliviana criticó, además, a la Convención de 1961 en la que se señaló a la hoja de coca como estupefaciente, prohibiendo su consumo. “Se ha cometido un error histórico”, dijo y agregó que esa determinación significó un atentado a la cultura de los pueblos originarios y una violación a su soberanía. ABI