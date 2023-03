Carolina Ribera llama a la unidad y dice que la justicia cambiará cuando se saque al Gobierno





13/03/2023 - 12:06:21

Página Siete.- Cuando se cumplen dos años de prisión de Jeanine Añez, su hija Carolina Ribera ratifica que su madre es presa política del MAS y señala que en el país no existe la seguridad jurídica. Asimismo, llama a la unidad y enfatiza que la “justicia” sólo cambiará cuando se saque al Gobierno, al que califica de “corrupto, delincuencial y abusivo”. “En Bolivia no hay justicia, no hay institucionalidad y lo que necesitamos en Bolivia es unirnos, primero para sacar a este Gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, porque no va a cambiar la justicia, y luego de sacar al Gobierno, cambiar la justicia para que los bolivianos podamos tener la seguridad jurídica de que se respeten las leyes y nuestros derechos”, expresó en un video que difundió en sus redes sociales, este lunes. En su mensaje, Ribera resalta que su madre es una expresidenta constitucional y que en dos años de prisión ambas fueron víctimas de violencia psicológica y hasta física. “Soy Carolina Ribera Añez, hija de Jeanine Añez, expresidenta constitucional de Bolivia, hoy presa política del MAS. Mi madre está secuestrada por la organización criminal del MAS y el Gobierno, por sus brazos represores del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Estos dos años no han sido para nada fáciles. Mi madre ha sufrido no sólo el encarcelamiento sino también violencia psicológica, emocional y física, yo también he sido víctima de toda esa violencia”, expresó. Añez se encuentra detenida en el penal de Miraflores en la ciudad de La Paz. En su contra pesan cinco imputaciones, todas en la justicia ordinaria, pese a que su juzgamiento sólo es posible por medio de un juicio de responsabilidades debido a su condición de expresidenta. Añez fue imputada en los casos: Golpe de Estado I y II, las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y por el “nombramiento ilegal” de una funcionaria en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).