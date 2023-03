Cotel: Salarios de hasta Bs22 mil por contestar el teléfono, atraso tecnológico y el riesgo de quiebra





13/03/2023 - 11:58:16

Erbol.- El gerente general de Cotel, Fernando Dips, advirtió que la cooperativa atraviesa una situación delicada económicamente, debido a aspectos como procesos laborales, salarios altos de trabajadores que no quieren jubilarse a pesar de que ya no pueden cumplir su trabajo y el atraso tecnológico. “Si Cotel sigue en este periodo de déficit permanente mensual, obviamente corremos el riesgo de una quiebra inminente”, dijo Dips en entrevista con ERBOL. El Gerente se refirió a la situación de Cotel después de que la semana pasada un trabajador de la Cooperativa activó judicialmente un proceso laboral, mediante el cual exige medio millón de bolivianos por quinquenios retrasados más sanciones. Dips aseguró que ante una juez se tuvo que demostrar el cumplimiento del pago. Calificó la actitud de ese trabajador como desleal hacia la entidad. Así como ese caso, señaló que Cotel tiene otros procesos laborales, como uno correspondiente a 2014 por el despido de 21 personas que derivó en una acción por Bs14 millones, además de otro grupo de trabajadores que fue retirado de la Cooperativa, pero fue reincorporado mediante el Ministerio de Trabajo y se le debe altos salarios devengados. A esa situación de los procesos laborales se suma que Cotel debe costear salarios muy altos de personas que trabajan más de 25 años y evitan jubilarse. “No se quieren jubilar porque tienen salarios muy altos y, obviamente, en otra parte no lo van a conseguir. Y Cotel tiene que tomar una decisión, caso contrario estado borde dela quiebra económica”, dijo Dips. Como ejemplo mencionó casos de personas que ganan por encima de los Bs20 mil. “Tengo una persona en Call Center que gana más de 22 mil bolivianos y está sentada atendiendo el teléfono, al lado de una persona que gana 3,500 y hace el mismo trabajo”, detalló Dips, a tiempo de señalar que lo mismo ocurre entre cajeros. Indicó que también hay técnicos que ganan por encima de los Bs20 mil, pero ya no tienen la capacidad física para hacer su trabajo y no se quieren jubilar. “Lamentablemente hay trabajadores con edad muy avanzada que tienen que hacer trabajos pesados: instalar líneas, subirse a los postes, y con la edad que ellos tienen ya no logran hacer esto”, observó el directivo. Dips destacó, sin embargo, a un centenar de trabajadores que entre 2019 y 2020 aceptaron retirarse de la Cooperativa y ahora reciben sus pagos en cuotas de acuerdo a las posibilidades que tiene la entidad. A pesar de ello, actualmente, cuando le trata de jubilar a trabajadores, éstos acuden al Ministerio de Trabajo y son devueltos a la Cooperativa, lamentó el Gerente. Atraso A la situación laboral, se suma el atraco tecnológico de la Cooperativa. Dips recordó que Cotel ya no es un monopolio y que no se hicieron en su momento las inversiones en la actualización tecnológica, aunque se tenían los recursos. Señaló que en 2009, cuando él era presidente de la empresa, se tenía como 70 mil abonados de TV Cable, pero ahora no cuenta con 20 mil por las malas políticas aplicadas en el ínterin. “Cotel no se puede morir” A pesar de la situación delicada, Dips indicó que Cotel con sus propios recursos implementará un nuevo nodo de internet que ofrecerá velocidades de hasta 1.000 megas. En el plano laboral, informó que se ha presentado al Ministerio de Trabajo un plan de reactivación que implica la reducción de salarios y que se le permita jubilar a los trabajadores que han cumplido su ciclo de trabajo y de rendimiento. “Cotel no se nos puede morir porque es propiedad de los socios y eso quiero dejarlo claro”, aseguró Dips. El Gerente agregó que Cotel tiene que entrar en una etapa de desarrollo tecnológico y desarrollo humano, “porque no puede ser posible que la ineficiencia esté por encima de lo que significan los trabajos de la cooperativa”.