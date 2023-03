Un nuevo y detallado modelo geológico permitirá comprender la dinámica de los últimos 100 millones de años de la Tierra





13/03/2023 - 09:33:46

Infobae.- El clima, el funcionamiento tectónico y el tiempo se combinan para crear poderosas fuerzas que modelan la faz de nuestro planeta. Si se agrega a estas variables el modelado que las masas de agua realizan gradualmente a la superficie de la Tierra, aquello que a simple vista resulta inmutable, en realidad está cambiando de manera constante. Sin embargo, la comprensión de este proceso dinámico ha sido, en el mejor de los casos, irregular. Nuestra capacidad para reconstruir paisajes pasados y los procesos que les dan forma sustenta nuestra comprensión histórica de la Tierra, pero no había habido un sustento científico certero que develara los detalles. Ahora los científicos han publicado una nueva investigación que revela un modelo detallado y dinámico de la superficie de la Tierra durante los últimos 100 millones de años. En una tarea colaborativa junto a científicos en Francia, los geocientíficos de la Universidad de Sydney acaban de publicar este nuevo modelo en la revista Science. Por primera vez este desarrollo proporciona una comprensión de alta resolución de cómo se crearon los paisajes geofísicos de hoy y cómo millones de toneladas de sedimentos han fluido a los océanos. El autor principal, Tristan Salles, integrante del equipo de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Sydney, afirmó: “para predecir el futuro, debemos comprender el pasado. Pero nuestros modelos geológicos solo han proporcionado una comprensión fragmentada de cómo se formaron las características físicas recientes de nuestro planeta. Si se busca un modelo continuo de la interacción entre las cuencas de los ríos, la erosión a escala global y la deposición de sedimentos en alta resolución durante los últimos 100 millones de años, simplemente no existe. Entonces, este desarrollo que hemos conseguido representa un gran avance. No solo es una herramienta para ayudarnos a investigar el pasado, sino que también ayudará a los científicos a comprender y predecir el futuro”. Entender el planeta usando un marco de trabajo que ha contemplado desde fuerzas geodinámicas y tectónicas, hasta condicionantes climáticos con procesos superficiales, el equipo científico ha presentado un nuevo modelo dinámico en alta resolución (de hasta 10 kilómetros de precisión) de los últimos 100 millones de años, dividido en marcos de un millón de años. El segundo autor del documento, Laurent Husson, del Instituto de Ciencias de la Tierra en Grenoble, Francia, indicó: “Este modelo de alta resolución sin precedentes del pasado reciente de la Tierra permitirá a los geocientíficos con una comprensión más completa y dinámica de la superficie de la Tierra. Críticamente, captura la dinámica de la transferencia de sedimentos de la tierra a los océanos de una manera que antes no habíamos podido identificar con precisión”. Salles, por su parte, afirmó que entender el flujo de sedimentos terrestres a los ambientes marinos es vital para comprender la química oceánica actual. “Dado que la química del océano está cambiando rápidamente debido al cambio climático inducido por el hombre, tener una imagen más completa puede ayudar a nuestra comprensión de los entornos marinos”, explicó. El modelo permitirá a los científicos probar diferentes teorías sobre cómo responderá la superficie de la Tierra al cambio climático y las fuerzas tectónicas. Además, la investigación proporciona un modelo mejorado para comprender cómo el transporte de sedimentos terrestres regula el ciclo del carbono del planeta durante millones de años. “Nuestros hallazgos proporcionarán antecedentes dinámicos y detallados para que los científicos de otros campos preparen y prueben hipótesis, como en los ciclos bioquímicos o en la evolución biológica”, concluyó. Salles. Claire Mallard y la estudiante de doctorado Beatriz Hadler Boggiani son miembros del EarthColab Group y el profesor asociado Patrice Rey y Sabin Zahirovic son parte del EarthByte Group. Ambos grupos están en la Escuela de Geociencias de la Universidad de Sydney y participaron de la presente investigación. También participaron del equipo de trabajo para este estudio Nicolas Coltice y Maëlis Arnould.