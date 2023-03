Todo en todas partes al mismo tiempo: La más premiada de la noche de los Oscar 2023





13/03/2023 - 07:52:48

Infobae.- Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran triunfadora de la noche del Premio Oscar. Con 7 estatuillas, entre ellas la más importante de la noche, la película de los Daniels fue la más premiada de la ceremonia. Su primer gran momento fue cuando el actor Jonathan Ke Quan ganó en su categoría de Mejor actor de Reparto, subió al escenario del teatro Dolby y no pudo aguantar las lágrimas. “Mamá, tengo un Oscar”, dijo emocionado. Tan sólo unos minutos después, Todo en todas partes al mismo tiempo volvió a dar de qué hablar pues ganó su segundo Oscar de la noche; en este caso, fue Jamie Lee Curtis quien se hizo con la estatuilla, triunfando en su categoría de Mejor Actriz de Reparto. Agradeció a sus padres, nominados por la Academia en su momento. Como dato extra, la categoría estaba muy reñida entre Jamie Lee Curtis y la actriz de Black Panther: Wakanda Forever, Angela Basset. Finalmente, la famosa por interpretar a la eterna rival de Michael Myers ganó la contienda. El guion de la película también fue premiado, pues ganó el galardón a Mejor Guion Original. Los escritores de la película, quienes también dirigen, subieron al escenario del Teatro Dolby entre aplausos. Daniel Scheinert, uno de los responsables de la historia, agradeció a los maestros que cambiaron su vida, muchos de ellos, dijo, habían sido de escuelas públicas. Mientras tanto, Dan Kwan, el otro guionista y director, agradeció a todos los responsables de la película, y admitió tener un problema del Síndrome del Impostor. “Nunca pensé que sería guionista, tenía un problema de autoestima”, dijo. Naturalmente, la película también se llevó el premio a Mejor Edición, siendo este su cuarto galardón de la noche. No hubo un Mejor Director en la entrega 95 de del Premio Oscar, sino dos, pues Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevaron el galardón. Jamie Lee, desde su asiento, miró a sus directores con ojos bañados en lágrimas. El sexto Oscar de la noche para la película fue el de Michelle Yeoh, quien tenía una dura batalla contra Cate Blanchett. “Se está haciendo historia”, manifestó la actriz. Finalmente, Todo al mismo tiempo en todas partes ganó el premio a la Mejor Película en la entrega número 95 de los Premios Oscar. Se trata de la película más premiada de la noche, y el filme de la productora de a24 más taquillero de la historia, con la cifra de casi 100 millones de dólares de recaudación, superando a El legado del diablo, película de Ari Aster. Todo al mismo tiempo en todas partes cuenta la historia de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una mujer chino-americana que de pronto descubre que existe en múltiples universos. Junto a su esposo, buscará resolver un misterio que la rodea a ella y a su familia. El filme es un relato de multiversos cuyo subtexto se centra en la relación de una madre y una hija. La película fue bien recibida por su original estilo, su particular dirección y su diverso reparto. Recientemente, la polémica rodeó a la protagonista principal, Michelle Yeoh, pues había compartido un articulo de Vogue que explicaba por qué era necesario que una actriz no blanca como ella ganara por encima de Cate Blanchett, interprete que, según la autora del artículo, ya estaba consolidada en la industria de Hollywood. El filme de los Daniels lideró la lista de las más nominadas de la entrega número 95 de los Premios Oscar. En la alfombra champagne del evento, la actriz protagonista, vestida de blanco, dijo que nunca se imaginó que una pequeña película como Todo al mismo tiempo en todas partes llegara tan lejos.