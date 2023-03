El BCB vende de forma directa hasta un máximo de 20.000 dólares





13/03/2023 - 07:30:33

El Deber.- Con el objetivo de hacer frente a la demanda inusual de dólares, desde el lunes 6 de marzo, el Banco Central de Bolivia (BCB) salió a vender de forma directa la divisa estadounidense que está dirigida a personas naturales que podrán adquirir dólares hasta un máximo de $us 20.000. Así lo indicó Edwin Rojas, presidente del BCB, que precisó en lo que va la venta directa de dólares el promedio de compra es de $us 10.000, un monto que a su criterio responde a las necesidades de las personas que deben devolver algún anticrético, comprar un lote o un vehículo. “Producto de la especulación un sector de la población salió a comprar dólares y hubo una demanda poco habitual, ente eso el Banco Central optó por vender de forma directa la divisa a las personas naturales hasta un monto de 20.000 dólares”, explicó Rojas, a tiempo de aclarar que si la cifra es mayor, el sistema bancario lo puede cubrir. En cuanto a la venta de dólares realizada hasta el sábado, Rojas informó que durante los primeros seis días, el monto global, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, fue de $us 24,1 millones producto de la atención a 2.087 personas. En el desglose, La Paz, donde se vendó desde el primer día, registró la comercialización de $us 17,2 millones, a 1.348 personas, en Cochabamba se atendieron (viernes y sábado) a 400 personas que compraron $us 3,9 millones y finalmente en Santa Cruz, en el mismo periodo, 350 personas adquirieron $us 2,9 millones. De acuerdo con Rojas, con más cajeros de atención, en las oficinas del BCB de La Paz, la ampliación de los horarios de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 y la atención de los sábados hasta las 13:00 en los tres departamentos, las filas y demanda de dólares ha disminuido. Sobre la labor del BCB, Jaime Dunn, analista económico, sostuvo que su reacción fue tardía, que se esperó demasiado a que los diferentes rumores cobren peso y que de alguna manera determinen el comportamiento de las personas que en su afán de proteger su patrimonio recurren a una demanda no habitual de dólares. “No alcanza con medidas parches. El sistema financiero mensualmente requiere 450 millones de dólares. Lo importante es proporcionar información transparente y oportuna”, observó Dunn. Tipo de cambio El director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, explicó que durante la semana pasada se realizaron diferentes controles a casas de cambios y entidades financieras para verificar el tipo de cambio de la divisa estadounidense. La autoridad recordó que el tipo de cambio vigente es de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta con la posibilidad de poder también venderse a Bs 6,97 o comprar en Bs 6,85. Según Yujra se hizo el control en 40 casas de cambios, de las 177 habilitadas, y en los diferentes bancos y se pudo constatar que el tipo de cambio oficial no se modificó, que el mismo sigue vigente a pesar del escenario de especulación, que a su criterio se genera en el mercado negro como es el de la venta de los libres cambistas. En cuanto a las quejas de las personas que tuvieron problemas para la compra de dólares o que su tipo de cambio está por encima del establecido, Yujra indicó que de manera formal la ASFI solo recibió tras quejas que se están procesando. Sobre las posibles sanciones, Yujra indicó que cada caso es particular, pero las mismas van desde una notificación administrativa hasta una multa económica.