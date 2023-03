Observan una oposición sin iniciativa legislativa y con poca disposición a la unidad





13/03/2023 - 07:16:41

El Deber.- La oposición no cuenta con una estructura política y, por el momento, se muestra reactiva, sin iniciativa. El poder opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) está más encarnado en las calles que en los partidos con representación Legislativa, lo que hace difícil la conformación de un bloque único para enfrentar al oficialismo, como fue demandado en el cabildo nacional en las elecciones generales de 2025. El MAS, que también sufre fisuras en su estructura, cuenta con ventaja al ver una oposición sin un horizonte claro. La oposición en el Legislativo la conforman las alianzas Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). La primera tiene a su líder Luis Fernando Camacho en prisión. Por su lado, la segunda es dirigida por el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, la verdades oposición está en las calles del país a través de los movimientos ciudadanos conformado por plataformas, entidades cívicas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). En criterio del analista político Gabriel Valverde, la oposición partidaria-formal está muy “inactiva”. La dirigencia partidaria se alimenta por los reclamos de la organización cívica y ciudadana. “El gran problema de la oposición es que no tiene estructura, no cuenta con recursos económicos ni logísticos; además, le falta un candidato de consenso. No ha podido y creo que será muy difícil formar una coalición que permita tener un candidato único. Tal vez salga a última hora, pero es poco probable”, recalcó Valverde. El experto recordó que existe más de una decena de organizaciones políticas que tienen personería jurídica y con aspiraciones a participar en las elecciones de 2025. “Debemos tomar en cuenta que el MNR, ADN, FRI, UCS, PDC, FPV, MTS (que tienen afinidad con el MAS) y Panbol, entre otras, tienen estructuras muy pequeñas y no cuentan con un candidato que pueda sacarlas adelante. Esa es una enorme debilidad”, dijo. El expresidente Jorge Quiroga ve una oposición muy fragmentada en el Legislativo y con un trabajo que “deja mucho que desear”. Según el exmandatario, los contrarios al MAS carecen de acciones concretas. Además, ve que en el aspecto económico y político la oposición no realizó su labor de fiscalización, a pesar de que había señales negativas desde 2022. “Me hubiera gustado ver un rol más activo de la oposición parlamentaria en muchos frentes. Por ejemplo, ya van más de dos años de Gobierno y me parece increíble que nunca se hubiera citado al fiscal general (Juan Lanchipa) o las autoridades del Tribunal Supremo (de Justicia) o del Tribunal Constitucional para decirles: ‘señores, ustedes reconocieron a Jeanine Áñez como presidenta constitucional de Bolivia’. El Constitucional le extendió el mandato, el Tribunal Supremo de Justicia la recibió con banda en un acto solemne y dijo que había que hacerle juicio de responsabilidades hace un buen tiempo”, cuestionó el expresidente Quiroga. Candidato único Desde CC proponen que haya un solo frente de la oposición para las elecciones presidenciales de 2025 y afirman que Carlos Mesa, líder de dicha alianza, puede ser uno de los posibles candidatos. En filas del oficialismo ven que el intento de los opositores fracasará. “Comunidad Ciudadana ha manifestado la voluntad de aprender las lecciones del pasado y conformar un frente único, donde haya un solo candidato que le haga batalla al masismo. Cada vez estamos avanzando en la conformación de un frente único con un candidato para el 2025”, afirmó Milena Reque, de CC. El diputado Ramiro Venegas, del ala radical del MAS, aseguró que la oposición esta “demasiado nerviosa” porque ya no sabe lo que hará para las elecciones 2025 y dijo que no tiene propuestas para el desarrollo del país. “Ya están pensando en juntarse entre moros y cristianos, entre delincuentes, porque al final y al cabo la oposición debía dedicarse a sugerir programas y proyectos de desarrollo en beneficio del país”, criticó el legislador. Venegas consideró que una vez que la oposición haga un solo frente, empezará las peleas internas entre Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, entre otros. “Nadie cederá y al final se irán por diferentes lados”, dijo. Y ese es el gran reto de la oposición: lograr un bloque único para enfrentar al MAS en 2025. Pero además ese es el pedido de diferentes organizaciones que son contrarias al oficialismo. Por ejemplo, el Comité Nacional en Defensa de la democracia (Conade) anunció que se conocerán detalles de los avances logrados en este proyecto que es unir a la oposición política del MAS. “En las próximas semanas se va a dar información sobre los avances que se tiene, hasta el día de hoy no existe ninguna fuerza cívica, política, partidaria o agrupación ciudadana que hubiese rechazado la conformación de este frente único”, informó Manuel Morales, dirigente del Conade. El activista aseguró que existen muchas coincidencias en el sector opositor, cuyo objetivo fundamental es lograr acciones en unidad en las próximas elecciones judiciales y en 2024 poder presentar posibles candidaturas en las primarias. “Eso significa que ningún sector de la oposición podría plantear candidaturas prematuras el 2023, ese es uno de los acuerdos que se ha logrado, además se va construir un programa de Gobierno y plantear un nuevo modelo de Estado a la sociedad”, detalló. Ya en diciembre de 2022, el Conade planteó virar la lucha contra el “autoritarismo” hacia un espacio electoral, creando un único frente político de oposición para ganarle al MAS en los próximos comicios generales. Al respecto, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan consideró que lo que está esperando el país “no es una candidatura única, porque el tema de fondo es que la oposición debe elaborar una alternativa” a un “proceso agotado” del MAS. El 26 de enero, el Cabildo Nacional en Santa Cruz demandó a la oposición política “propiciar la unidad rumbo a las próximas elecciones”, para hacer frente al MAS, que no pierde unos comicios desde 2005, por parte porque la oposición no pudo unir fuerzas y porque sus líderes decidieron enfrentar al oficialismo cada quien por su lado. Eso pasó con Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, entre otros. Por ahora el MAS pelea en su interna y la oposición mira de palco.