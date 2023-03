BCB dice que exportadores no ingresan dólares al país y advierte con controles





13/03/2023 - 07:14:42

Los Tiempos.- El Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informaron que el sector exportador no ingresa dólares al país como se esperaría, por lo que si esta tendencia continúa aplicarán controles. “Lo que han empezado a hacer los exportadores, algunos, no digo todos, ha sido comenzar a regular o no hacer fluir los recursos, y también algunas entidades del sistema financiero se han prestado para eso. Ésta es una causa central de este problema”, manifestó ayer el presidente del BCB, Edwin Rojas, en entrevista con medios estatales. El funcionario añadió que “deberían cambiar de actitud estos sectores; caso contrario, también existen instancias de regulación”. Las últimas semanas, después de que las divisas en las reservas internacionales cayeran a 372 millones de dólares, se advirtieron dificultades por parte de la población para acceder al dólar en los bancos y casas de cambio. Los librecambistas elevaron el precio de venta a 7,20 bolivianos, encima del tipo de cambio oficial: 6,96. El director de la ASFI, Reynaldo Yujra, también señaló que “está sucediendo algo que no debería ocurrir en el sistema financiero. (...) A pesar de que tenemos cifras récord en las exportaciones, no se advierte la internación de dólares en la magnitud que se esperaría”. Por ello, pidió que tanto el banco como el sector exportador realicen “las gestiones” para que esas divisas ingresen al país. Rojas resaltó que la economía boliviana es “una isla, estable y sólida”, capaz de resistir los embates de la crisis internacional después de la pandemia y en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Recordó que la mayor parte de las transacciones son en bolivianos. Controles Yujra además reportó que se realizan permanentes controles en las casas de cambio que cuentan con licencia de funcionamiento para que la venta de dólares no se realice por encima del tipo de cambio oficial. Con relación a los librecambistas, dijo que no pueden hacer nada al respecto porque está fuera “de nuestro ámbito de competencia”. Precisó que existen 177 casas de cambio con licencia, pero de éstas sólo un 10 por ciento son las más importantes. Los controles se realizaron en alrededor de 40 casas. Yujra añadió que el 92 por ciento de las cuentas en el sistema financiero está en bolivianos.