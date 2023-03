Lino Villca sobre Evo: Nosotros lo construimos como líder y él victimó a los Yungas





12/03/2023 - 19:55:39

Página Siete.- El dirigente cocalero y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Villca, consideró que el expresidente Evo Morales fue “construido como líder” por la población de los Yungas y éste, sin embargo, “victimó” a esa región del país. “Evo Morales, al principio los Yungas lo recibía con mucha esperanza que va a defender a los Yungas, y a la vez un representante indígena no sólo de los Yungas y a nivel nacional, pero cuando asumió como presidente cambió el hombre, y en su gobierno, los Yungas fue su víctima”, afirmó Villca a Página Siete Digital. El exmandatario debía llegar al municipio de La Asunta ayer para un taller de formación política a la militancia del instrumento político. En el evento iban a estar presentes también los exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Fernando Huanacuni (Relaciones Exteriores), y los parlamentarios Leonardo Loza y Gladys Quispe, según una convocatoria viralizada en redes sociales. No obstante, la Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos de La Asunta emitió un voto resolutivo en el que declara a Morales “persona no grata y enemigo de los productores de coca de los Yungas”. Villca, en ese contexto, calificó de “soberbio” al líder del MAS, al decir que llegará en helicóptero. El exsenador del MAS destacó que en su momento organizaciones como la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) financiaron “hasta su ropa” al exmandatario, cuando era candidato a la presidencia, pero él ya estando en el poder arremetió contra los Yungas. “Desde los Yungas en su momento lo construimos a él cómo líder y financiando con el video de Adepcoca, hasta su ropa le compraban a Evo Morales, su calzado, su pantalón, pero cuando fue presidente todo lo contrario, porque él nos ha arremetido como indígena no sólo a Los Yungas sino a nivel nacional”, manifestó. Villca aseguró que el gobierno de Morales persiguió a dirigentes yungueños y citó entre los casos al de Franclin Gutiérrez, quien estuvo detenido en el penal de San Pedro. “Persiguió a dirigentes, se declararon en la clandestinidad, arrestaron a Franclin Gutiérrez, Sergio Pampa, y muchos dirigentes fueron detenidos (...). (ayer) se escapó con los petardos, con la bulla a refugiarse en Irupana y me extraña la soberbia cuando dijo ‘Vamos a volver a La Asunta, con helicóptero. desafiante. (Dice que) no tiene plata, pero ¿para helicóptero tiene plata?”, indicó el exsenador.