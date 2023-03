Todo listo para que Hollywood vuelva a brillar con los premios Oscar





12/03/2023 - 08:24:29

VOA.- La ciudad de Los Ángeles, California, vuelve a estar de gala este domingo para la edición número 95 de la ceremonia de los Oscar. Se espera que las estrellas más famosas de Hollywood vuelvan a brillar como antaño y sin ningún tipo de restricción por el coronavirus. Sin embargo, la Academia del Cine y las Artes Cinematográficas de Estados Unidos ha sido muy estricta con sus políticas para controlar posibles contagios de coronavirus en la gala. Al recoger sus credenciales, los periodistas, operarios y otros asistentes no solo tienen que validar su identidad, sino que deben presentar un resultado negativo de una prueba de SARS-CoV2 de las últimas 48 horas. Las indicaciones de la organización fueron claras: de nada sirven las pruebas de diagnóstico realizadas en el hogar ya que deben ser PCR oficiales de laboratorios reconocidos por la organización. Paseo de estrellas Este año, se espera que reconocidos actores del cine paseen por la alfombra roja destilando todo el glamur y la sofisticación al que el público ya está acostumbrado. El actor Austin Butler, que ha sido toda una revelación este año al protagonizar “Elvis”, Colin Farrell (“Almas en pena de Inisherin”), Brendan Fraser (“La Ballena”), Michelle Williams (“Los Fabelman”), Cate Blanchet (“Tár”) o Steven Spielberg (“Los Fabelman”) son algunos de los actores y directores que han sido nominados y que este domingo estarán en el principal evento de la industria del cine. Todos ellos con la esperanza de llevarse el famoso Oscar, una estatuilla que fue bautizada en 1939 con ese nombre después de que una trabajadora de la Academia, Margaret Herrick, le dijera a los organizadores que ese trofeo se parecía a su tío Oscar. Hollywood blindado A fin de garantizar el éxito, en los últimos días operarios y organizadores trabajaron día y noche sin descanso, dejando todo listo y sin espacio a la improvisación. Más de 300 personas estuvieron encargadas de poner a punto la alfombra roja, colocando las luces y sacando brillo a las estatuillas que se colocan durante todo el paseo hasta llegar a la entrada del emblemático teatro. La seguridad es uno de los aspectos que más cuida la organización. Los alrededores del teatro Dolby están completamente blindados por personal que vigila todo el perímetro del lugar. Uno de ellos es Ronald, de padres mexicanos, quien explicó a la Voz de América que, desde el viernes, están trabajando turnos de más de 12 horas hasta el lunes. “Será agotador, pero por suerte solo ocurre una vez al año”, bromea el hombre mientras se toma un café en su tiempo de descanso.

Curiosos y turistas también forman parte de la fiesta del cine Decenas de curiosos, turistas y amantes del cine tampoco quieren dejar pasar la oportunidad de pasear por aquí mientras los operarios terminan de colocar la alfombra roja por donde pasarán las estrellas del cine.

ARCHIVO - El actor James Caan falleció este 6 de julio a la edad de 82 años, la familia ha pedido "respeto a la privacidad" ante la pérdida de la estrella de cintas memorables en la cinematografía estadounidense. Josué Rodríguez es un mexicano que ha aprovechado que está estos días de vacaciones por el sur de la California para acercarse hasta los alrededores del teatro Dolby y ver de primera mano cómo se están llevando a cabo los preparativos. “Es muy emocionante porque es un lugar icónico de Los Ángeles y es algo que se tiene que visitar. Ahora tuvimos la fortuna de estar a unos días de la alfombra roja y que mejor oportunidad que estar aquí, por donde van a pasar todos los artistas”, relata en declaraciones a la Voz de América. Todos esos preparativos para una gala que, según dicen los organizadores, tendrá muchas sorpresas. Pero todas ellas, previstas en el guión. Y es que los responsables de los premios Oscar han estado trabajando en los últimos meses para ofrecer una ceremonia entretenida y sin ningún tipo de imprevisto. Sobre todo, después del incidente protagonizado por el actor Will Smith al propinar un golpe a Chris Rock durante la ceremonia del año pasado. Esa situación provocó que el protagonista de “El Príncipe de Bel-Air”, aunque pidió disculpas días después, estuviera vetado de la ceremonia durante diez años, por lo que en esta edición no estará presente. Para ello, la Academia ha creado un equipo de crisis para responder a cualquier tipo de percance. “Estamos preparados para cualquier cosa”, dijo el presidente ejecutivo de la Academia, Bill Kramer en declaraciones a la revista Time, admitiendo que debido a lo acontecido el año pasado “abrimos nuestras mentes a las muchas cosas que pueden suceder en los Oscar”. La Academia de Cine fue muy criticada por permitir que Smith permaneciera entre la audiencia y aceptara el trofeo al mejor actor, después de atacar a Rock en el escenario por una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. La organización no ha revelado detalles sobre los miembros del equipo de crisis o cómo puede reaccionar ante algo fuera de lo común, aunque insisten en que ahora el personal está preparado para cualquier situación imprevista. Gran presencia latina Este año, la lista de nominaciones cuenta con algunos nombres latinos, un esfuerzo que la propia Academia ha estado impulsando en los últimos años para que la industria del cine sea mucho más inclusiva, diversa y que muestre la realidad de la sociedad. El mexicano Alfonso Cuarón está nominado en la categoría de mejor cortometraje por su trabajo “Le Pupille”, un drama de 37 minutos de duración que relata la situación de varias chicas rebeldes en un internado católico. La cubana Ana de Armas ha sido nominada a mejor actriz gracias a su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde”. La cinta de Netflix aborda la historia desde el punto de vista personal, romántico y profesional del ícono de la cultura estadounidense. La película “Argentina 1985” está nominada a mejor largometraje internacional, convirtiéndose en la octava película argentina que compite por el premio en esa categoría. El largometraje está dirigido por Santiago Mitre y cuenta con la actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani. El director mexicano Alejandro González Iñárritu ha obtenido una única nominación a mejor cinematografía por “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”. La historia habla sobre la vida de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su país tras triunfar en el extranjero y espera reencontrarse con su identidad, aunque no será fácil. Guillermo del Toro vuelve a estar en la lista de nominados para estos Oscar por la película “Pinocchio” al colocarse en la lista de mejor largometraje animado. El mexicano, que dirigió la cinta, ha adaptado el clásico infantil de Disney de una forma mucho más oscura y ha acabado recibiendo los elogios de la crítica. Por eso, es uno de los nombres que suenan con más fuerza como favoritos. “Creo que la que tiene más posibilidades de llevarse el premio es Pinocchio y sería un gran honor para todos los que trabajamos en animación”, dice la productora de cine Mireia Vilanova, que lleva varios años afincada en Hollywood.