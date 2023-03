Leyes económicas siguen en vilo y exigen al vice agenda legislativa





12/03/2023 - 07:37:53

El Deber.- El proyecto de ley del oro, algunos créditos referentes a construcción de obras y las normativas del ámbito económico siguen en la lista de espera para ser tratadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La oposición está a la expectativa de que se emita la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca. Por su lado, el bloque de evistas advierte que no aprobará leyes que vulneren la Constitución. El consenso sobre la ley del oro entre el Gobierno y los cooperativistas mineros aún es incierto, ya que la ausencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) en la conferencia de prensa brindada por el representante del Banco Central de Bolivia (BCB) ocasionó dudas. A esto se suma, la alianza de los mineros auríferos y su distancia con Fencomin. “Sobre la ley del oro se conoce que el Gobierno no tiene los consensos generales con el sector minero, esta ley si bien está en la agenda semanal no se sabe si será tratada. Todo dependerá si el Gobierno logra consensos con los sectores sociales. En cuanto a los préstamos, están en agenda algunos dirigidos a infraestructura vial y otros proyectos de colectividad nacional que seguramente serán incorporados en la sesión. Estamos aguardando la convocatoria”, informó el diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi. El parlamentario opositor adelantó que si se tratan de créditos con un objetivo claro, como la construcción de obras, CC no pondrá impedimento. Sin embargo, aclaró que existen otros proyectos de ley que piden aprobar préstamos que en su mayoría se destinan a cubrir el gasto corriente sobre los cuales sí se evitará su aprobación en la Asamblea. Ramiro Venegas, diputado del MAS y miembro del bloque evita, explicó que ninguna ley económica fue debatida y entregada a su sector. “No se avanzó nada. Tienen que socializar las leyes con nosotros. Hay préstamos y varias leyes que no compartieron, como el reglamento de los magistrados. Quieren hacer todo en uno y necesitamos evaluar todas las leyes, todas las que quieren aprobar están pisoteando la Constitución”, advirtió el legislador. En el Gobierno hay premura por aprobar estas leyes ya que se busca enfrentar la incertidumbre económica que causó la escasez de las divisas y reservas del BCB. Venegas cuestionó que luego de dos años de Gobierno no haya una agenda legislativa elaborada por el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Observó el desorden que existe para la aprobación de leyes y sugirió empezar por elegir al nuevo contralor. Desde CC lamentaron que no exista un espacio de debate para construir una agenda legislativa entre las tres fuerzas políticas. “Hay varios puntos que están pendientes, varias interpelaciones a ministros que inexplicablemente se siguen postergando. Lo que demuestra que desde la propia presidencia de la Asamblea Legislativa no existe la voluntad de generar estos mecanismos de fiscalización”, apuntó Urquidi.