Evo usa aviones privados y de Pdvsa, declaró 8 bienes y una renta de Bs 21mil

12/03/2023 - 07:24:05

Página Siete.- Viajes en vuelos privados o en vehículos que cuestan más de 160 mil dólares son parte de la rutina del líder cocalero Evo Morales. Hasta 2019, ante la Contraloría, declaró tener ocho bienes y hace unos días indicó que para “sobrevivir” recibe una renta mensual de 21.640 bolivianos, por haber sido Presidente de Bolivia. “No tengo plata. Tengo créditos de 60.000 dólares del Banco Unión que saqué para hacer mi casita en Villa Tunari y para invertir en los criaderos de tambaquí (...). Reconozco que tengo un pequeño salario de expresidente para sobrevivir”, aseguró Morales, en el programa Fama, Poder y Ganas. Los vuelos privados El jueves de Carnaval (23 de febrero de 2023), el tradicional Anata Andino parecía haberse extendido al Aeropuerto Internacional de Oruro. Bailarines, militantes del MAS y hasta una banda musical tomaron la pista de la terminal aérea para recibir el vuelo privado del Cessna con registro CP-2790, que transportaba a Morales para su participación en la festividad. El registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil da cuenta de que la aeronave de serie 550-1052 es parte de la flota de la operadora Aeroeste. El portal web de la empresa señala que el avión tiene capacidad para hasta siete pasajeros y cuenta con dos pilotos como tripulación. Entre sus clientes destacan varias empresas estatales. La misma aeronave fue usada por Luis Fernando Camacho en diciembre de 2021 para ir al cabildo de Potosí, aunque por problemas sociales no pudo aterrizar en el destino y tuvo que desviarse hacia Sucre. El costo operativo de este tipo de aviones es de 2.500 a 3.000 dólares por hora. La avioneta misma puede llegar a costar cinco millones. El 31 de diciembre de 2022, esta misma nave transportó a Morales hasta Brasil para asistir a la posesión de Lula da Silva a la Presidencia. En ese vuelo viajó el expresidente junto a su excanciller Fernando Huanacuni. No se conoce el costo total de cada uno de estos viajes. Tampoco se conoce quién los pagó. Ya en anteriores ocasiones se aseguró que el pago se hacía con recursos de los militantes. En agosto de 2021, Morales y los legisladores Héctor Arce y Leonardo Loza se trasladaron a Tarija en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana. Arce aseguró que la aeronave fue alquilada con “aportes solidarios” de la militancia y que había una factura que lo demostraba. El costo pagado fue de 10.500 bolivianos.

Aviones venezolanos para Evo El 3 de marzo, Morales publicó en su cuenta de TikTok su arribo a Venezuela para ser parte de las actividades conmemorativas por los 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Llegó en una aeronave de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). En las redes sociales hay videos e imágenes de al menos cinco viajes similares. En todos usó las aeronaves venezolanas. El avión en el que llegó a Venezuela tiene el registro YV2716. Esta aeronave es parte de la lista de 15 aviones de Pdvsa que Estados Unidos puso en una lista negra, desde enero de 2020. Washington acusó a estos aviones de Pdvsa de operar en forma poco profesional. “Varios de estos aviones han estado involucrados en el hostigamiento de vuelos militares estadounidenses en el espacio aéreo del Caribe”, señala en un comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El reciente viaje a Venezuela no es el primero que Evo realizó en el Bombardier LearJet 45 de matrícula YV2716. El 2 de noviembre de 2021, lo usó para viajar de Bolivia a la Argentina, donde presentó su libro “Evo: Operación rescate”. Afirmó que se trató de un préstamo. El “préstamo” causó molestia en los legisladores venezolanos de oposición. “Se trata de un caso de corrupción. El presidente Nicolás Maduro utiliza los recursos de los venezolanos en los caprichos de sus amigotes”, denunció entonces el opositor venezolano Eduardo Battistini. En septiembre de 2021, otra aeronave de Pdvsa, con matrícula YV-1118, recogió a Morales en el aeropuerto de Cochabamba para llevarlo hasta Venezuela. Lo mismo ocurrió en 2022. En 2020, durante el autoexilio de Morales en Argentina, un Embraer Lineage 1000 con matrícula YV3016 arribó al país vecino para trasladar —en secreto— al exmandatario hasta Caracas, Venezuela. La aeronave era parte de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. También está bloqueada por las autoridades de Estados Unidos. Autos también venezolanos El 12 de enero pasado, Morales llegó al Congreso de Mujeres de la Federación de Carrasco Tropical, en Cochabamba, en una vagoneta Toyota modelo Land Cruiser valuada en más de 160 mil dólares. No es la primera vez que se lo ve transportarse en este vehículo. En él recorre varios pueblos de Cochabamba para tomar videos que luego sube a sus redes sociales. En ellos siempre tiene un chofer y personal de apoyo que realiza las grabaciones. El vehículo también fue visto en un video grabado durante la ch’alla de su casa y publicado en TikTok. Por este video, en el programa Fama, Poder y Ganas, se le preguntó por el coche.

El expresidente durante la ch’alla de su casa y un vehículo. “Siempre nos tratan de insinuar o humillar. Quiero decirle que esa vagoneta es prestada. Tengo una vagoneta prestada y otra que también es prestada por la embajada venezolana. Tengo una pequeña vagoneta que está abandonada por ahí. Yo no sé por qué tengo que informar esto, lamento mucho esas insinuaciones”, manifestó molesto. En 2019 Morales tenía una vagoneta Nissan color plata. Entonces, el vehículo figuraba como radicado en Cochabamba, pero hoy tiene otra ubicación. Previo a las elecciones subnacionales de 2021, el líder del MAS usó para las campañas una vagoneta perteneciente al Ministerio de la Presidencia Ese año, en una entrevista con EFE, Morales señaló: “Estoy fregado económicamente. Viajo por tierra en carro prestado, no saco créditos. Para viajar me garantizan el traslado para poder asistir a los eventos”, indicó. Sus varias propiedades En sus declaraciones juradas de 2018 y 2019, Morales reportó ocho bienes. Aunque no hay un detalle, sus propiedades son de conocimiento público. Una de las más conocidas es la que tiene en Orinoca, Oruro. Se trata de una pequeña casa en la comunidad de Isallavi. Muy joven migró hacia el Chapare en Cochabamba, donde tiene un chaco de coca y una pequeña construcción en la comunidad de San Francisco, central Villa 14 de Septiembre de Villa Tunari donde construye una casa. En esta región tiene también sus cultivos de arroz. En la central Villa Victoria, en el municipio de Shinahota, tiene además los estanques piscícolas de tambaquí. De acuerdo con un libro biográfico, tiene una casa construida en un lote de 700 metros cuadrados en cercanías de la laguna Alalay. Este inmueble fue adquirido en sociedad con su amigo David Herrada. El libro dice que, por algún error, la casa quedó registrada en Derechos Reales a nombre de Herrada y de “Eva Morales Ayma”. Algo que pudo corregir sólo cuando fue Presidente. En esa casa recibió la llamada de felicitación de Hugo Chávez en 2005 cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta, mientras sus amigos hacían una parrillada de celebración en el patio. Pero ésta no fue su única casa que construyó en la Llajta. En la OTB Villa Victoria levantó un lujoso chalet que significó un avance para toda la zona. Y es que desde que se convirtió en vecino del barrio, a éste llegaron los servicios básicos y obras. En 2019, luego de la renuncia de Morales y su salida del país, la Fiscalía allanó un inmueble ubicado en el barrio Achumani, de la zona Sur de La Paz. El inmueble fue denominado la “Casa Evo Morales”. En la vivienda se encontró documentación, una laptop y una computadora de escritorio, además de ropa del exmandatario y equipos médicos y de gimnasio. Su chalet también fue allanado y saqueado durante los conflictos, en los que se perdieron y quemaron varios de los objetos que había en su interior. A su retorno al país Morales denunció que en esos eventos le robaron los títulos de propiedad de esa casa y los de un terreno en el trópico.

La renta de 21.640 bolivianos La Ley 376, del 15 de mayo de 2013, establece que los expresidentes son “beneficiarios” de un “reconocimiento pecuniario” que es igual a 10 salarios mínimos nacionales al mes. Esto equivale a una renta de líquida de 21.640 bolivianos. Morales llegó al Parlamento en 1997, elegido como diputado de Cochabamba. Su declaración jurada más antigua data del 9 de abril de 2002, al final de la legislatura. En el documento afirmó tener 524.700 bolivianos en activos y cero pasivos. Sus rentas, 200.200 bolivianos. Para diciembre de 2019, fecha de la última declaración jurada, sus activos sumaban 1,19 millones de bolivianos y tenía 344.557 bolivianos en rentas, sin pasivos ni deudas. Se contaron ocho bienes. Aunque al comparar ambas declaraciones parece que sus activos apenas se duplicaron, si se revisan las gestiones intermedias se puede advertir crecimientos importantes. El 21 de enero de 2006, un día antes de su primera posesión como presidente de Bolivia, Morales declaró tener 1,12 millones de bolivianos como activos y 244.530 bolivianos en rentas. En este documento ya se contempla una deuda de 240 mil bolivianos, es decir un patrimonio neto (activos menos pasivos) de 887 mil. Para el 21 de enero de 2010, día previo a su segunda posesión, sus activos subieron a 1,68 millones de bolivianos, mientras que su deuda bajó a 108.609 bolivianos. Ese año su patrimonio neto llegó a 1,57 millones de bolivianos. No fue hasta 2012 que algunos legisladores de oposición empezaron a pedir explicaciones sobre el crecimiento del patrimonio de Morales. Ese año, de acuerdo a una declaración presentada el 25 de octubre, sus activos llegaron a sumar 3,07 millones de bolivianos, más de cinco veces lo declarado en 2002. Su deuda era de 316.358 bolivianos, lo que le dejaba un patrimonio neto de 2,70 millones de bolivianos. Sus activos se mantuvieron similares hasta 2014, cuando la deuda bajó a 23.000 bolivianos y su patrimonio logró sobrepasar los tres millones. Desde ese momento su patrimonio empezó a bajar, con 2018 en el punto más llamativo. Ese año presentó dos declaraciones, en una declara tener 2,52 millones de bolivianos de activos y patrimonio neto. En una segunda de octubre de 2018 se contaba con ocho bienes y un patrimonio de 1,02 millones de bolivianos.