En Chonchocoro infringen resolución judicial favorable a Camacho y restringen sus visitas





12/03/2023 - 07:10:47

Pese a que existe una resolución judicial que ordena el ingreso irrestricto de visitas al gobernador Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro, esta no se está cumpliendo, así lo denunció este sábado la asambleísta de Creemos Paola Aguirre, tras dos intentos fallidos de reunirse con la primera autoridad cruceña. Aguirre señaló que ayer y este sábado, pese a ser un día de visitas, las autoridades penitenciarias impidieron su ingreso al penal para cumplir una agenda de gestión institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. "Hay una resolución judicial, como efecto de una acción de libertad, que ordenó que el gobernador tenga visitas irrestrictas, se están violando los derechos del gobernador. ¿Para qué sirven las decisiones judiciales si no se las van a cumplir? Lamento el abuso por parte de las autoridades del Régimen Penitenciario, porque este es un acto de discriminación en contra de Luis Fernando Camacho y del pueblo cruceño", denunció Aguirre. Por otra parte, Aguirre agregó que presentaron al Ministerio Público las 70.000 firmas que recolectaron de personas que se ofrecen como testigos para declarar por los 21 días, con la finalidad de que el MAS no altere la verdad histórica de los hechos que demuestran que en 2010 no hubo golpe, sino fraude. "Son más de ocho cajas de memoriales, los mismos que ya han sido cargados al sistema y estaremos expectantes de las respuestas que va a dar la Fiscalía, porque hay 70.000 bolivianos que se apersonaron voluntariamente a este proceso para decir 'yo también fui parte de los 21 días y quiero declarar', esperemos que dice el Ministerio Público", acotó la asambleísta de Creemos. Para finalizar, Aguirre desmintió rumores maliciosos generados por el masismo que apuntan a que otra persona dirige la Gobernación y ratificó que Luis Fernando Camacho está dirigiendo la Gobernación desde su secuestro en Chonchocoro, pese a obstáculos que coloca el MAS.