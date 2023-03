BCB espera aprobación de ley del oro, pero las cooperativas anuncian movilizaciones





12/03/2023 - 07:02:05

Los Tiempos.- El Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que espera la inmediata aprobación en el Legislativo del proyecto de ley para monetizar el oro de las reservas internacionales y contar así con nuevas divisas; sin embargo, las cooperativas mineras auríferas advirtieron con masivas movilizaciones la próxima semana si se pone en vigencia mencionada norma. “Se acordó con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) el apoyo y respaldo a la aprobación y sanción del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la brevedad posible, por su importancia para el pueblo boliviano”, manifestó ayer el presidente del BCB, Edwin Rojas, ante la prensa. El proyecto de ley permitiría al BCB comprar oro local y venderlo en el mercado internacional para así aumentar las divisas en las Reservas Internacionales Netas (RIN), las cuales han caído a 372 millones de dólares a principios de febrero, disparando las expectativas de la población por la falta de la moneda americana en el país. Rojas dijo que recientemente se reunió el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, con el presidente de Fencomin, Santiago Cruz, y suscribieron un acuerdo para dar curso al debate del proyecto de ley. Rechazo Sin embargo, ayer, antes del mediodía, tres federaciones de cooperativistas auríferos aglutinadas en la denominada Federación de Cooperativas Auríferas de Bolivia (Fecmabol) aseguraron que si el proyecto se llega a aprobar en el Legislativo sin su consenso asumirán medidas de presión. El dirigente de una de estas federaciones, Ramiro Balmaceda, dijo que este sector produce más del 90 por ciento del oro y que el Gobierno no puede negociar una ley referida a este metal con las cooperativas dedicadas a otros rubros. Al grito de “¡Fencomin no nos representa!”, los dirigentes señalaron que la próxima semana podrían comenzar las marchas para presionar al Ejecutivo y paralizar el proyecto. Los cooperativistas auríferos exigen que, antes de aprobar este proyecto de ley, se acuerde la reglamentación entre el BCB y la Fecmabol, y se discuta el régimen tributario del 4,8 por ciento de forma paralela. Cooperativas piden el 4,8% En octubre pasado, los mineros de cooperativas auríferas y el Gobierno firmaron un acuerdo para que ese sector sólo pague el 4,8 por ciento de impuesto por la venta del gramo de oro. Sin embargo, hasta la fecha no se normó ese impuesto. Los auríferos piden que se aborde la fijación de ese impuesto a la par de la Ley del Oro. Además, las cooperativas piden que la Fecmabol, Ferreco y Fecoman participen de la reglamentación de la Ley del Oro. Mientras tanto, se mantienen en estado de emergencia hasta ser escuchados.