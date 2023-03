BCB vendió $us 12 millones a 1.200 personas y dice que ya no se registran filas





11/03/2023 - 19:05:43

El Banco Central de Bolivia (BCB) vendió $us 12 millones a 1.200 personas desde el lunes hasta la fecha; este sábado no hubo filas para la compra de la divisa en las ventanillas del Ente Emisor en La Paz y la gente volvió a la calma, informó la gerente de Tesorería, Claudia Soruco. “Hemos llegado ya a atender a aproximadamente 1.200 personas a nivel nacional con esta venta directa de dólares (…) y se ha vendido aproximadamente un monto de 12 millones de dólares”, indicó este sábado en conferencia de prensa. Soruco explicó que de los $us 12 millones que el BCB vendió de manera directa a las personas naturales, $us 9 millones fueron en La Paz, $us 2 millones en Cochabamba y $us 1 millón en Santa Cruz a través del Banco Unión. “Ha sido una jornada bastante exitosa pueden ver, ya no tenemos filas, hemos atendido a toda la población satisfaciendo las necesidades de todos (…). A la gente ya le ha entrado la calma y está consciente de que vamos a satisfacer todas sus necesidades”, afirmó. Señaló que si bien esta jornada no hubo filas en las ventanillas del BCB en la ciudad de La Paz, la venta directa de la divisa continuará las siguientes semanas tanto en las instalaciones del Ente Emisor, como en Cochabamba y Santa Cruz, a través de las agencias del Banco Unión. En el edificio del BCB en la ciudad de La Paz, ubicado en la calle Ayacucho y Mercado, un total de 15 cajeros atienden a la población que demanda la divisa, en horario extendido desde las 07.00 hasta las 21.00 de lunes a viernes. Ante especulaciones de analistas y opinadores, en redes sociales y algunos medios de comunicación, respecto al dólar estadounidense, el Ente Emisor inició el lunes pasado la venta directa al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. El viernes, el presidente del BCB, Edwin Rojas, ratificó que “existe la cantidad suficiente” de dólares y se espera que la demanda “en exceso” por la divisa vuelva a la normalidad con las diferentes medidas implementadas ante la especulación.