Piden cierre de Envibol por trabajar a quiebra: Bs 321 millones de déficit





11/03/2023 - 18:58:52

Erbol.- Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) por Chuquisaca pidieron al presidente Luis Arce el cierre de la empresa de Envases de Vidrios de Bolivia (Envibol) porque durante los últimos cinco años trabajó a pérdida, habiendo acumulado un déficit de 321 millones de bolivianos. “Produce una botella a 14 bolivianos y vende a 1.80, así de simple”, dijo el diputado Pablo Arízaga durante una conferencia junto a sus colegas del mismo partido, Pamela Alurralde y Lily Fernández, quienes aclararon que su conclusión es producto de una investigación y seguimiento durante los últimos dos años. Explicó que desde que Envibol comenzó a funcionar no tiene suministro directo de gas y debe transportar en cisternas a un costo de un millón de dólares. Tampoco tiene capacidad de ahorro porque en teoría a partir de 2019 debería estar devolviendo el dinero prestado del Banco Central de Bolivia y lejos de cumplir esa obligación, pidió diferimiento de pagos hasta el 2027. Lo mismo ocurrió el 2020, 2021 y 2022 registrando una pérdida de 54 millones de bolivianos anuales y una deuda de Bs 100 millones sin tener la capacidad de ahorro porque en las cuatro gestiones no ha logrado cubrir ni un solo pago del crédito, indicó.

Explicó que este déficit se cubre con recursos del Tesoro General de la Nación y con préstamos internacionales. Por ese motivo solicitaron el cierre de la empresa porque los bolivianos – dijo - no pueden estar soportando una empresa deficitaria tal como rezan los mismos datos que Envibol presentó en su Rendición de Cuentas. Frente a esta situación, criticó al presidente Luis Arce por haber decidido ampliar la fábrica cuando ni siquiera ha utilizado toda su capacidad, debido a que los costos producción e insumos son demasiados altos haciendo que sus productos no sean competitivos en el mercado. Lamentó que la empresa manipule a la opinión pública haciendo ver la firma de contratos con algunas empresas para mostrarse productiva sin referirse al costo de producción y costo de venta. Recordó que Envibol fue empresa instalada en el municipio de Zudáñez, Chuquisaca a partir de 2015 en base créditos del Banco Central de Bolivia a través de la Finpro, que otorgó un fideicomiso al SEDEM, encargada de la empresa que, según la oposición, no tiene perspectivas de mejorar su situación económica.