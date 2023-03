Las dos corrientes del MAS insisten con el cambio de ministros; el ala radical pide el alejamiento de todo el gabinete





11/03/2023 - 18:53:59

El Deber.- Las dos corrientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron al presidente Luis Arce que cambie a los ministros de Estado. El ala radical, que responde a Evo Morales, exigió la modificación de todo el gabinete y los denominados renovadores ven que tres autoridades del Ejecutivo no cumplen con su labor. En el Gobierno el tema está en análisis. “Nos dijeron que están haciendo un análisis, hemos mandado una carta y hemos observado a tres ministros que no le acompañan al presidente Luis Arce. Esperemos que el presidente tome decisiones (sobre) el cambio de algunos ministros que no le están acompañando en su gestión”, afirmó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores. El legislador informó que los jefes de bancada departamentales del MAS presentaron al jefe de Estado un documento de análisis del trabajo de los ministros. En ese texto se muestra –dijo- quiénes están cooperando a la gestión gubernamental y quiénes estarían perjudicando. Flores no dio nombres de los ministros observados. Mientras, en el ala radical exigen el cambio de todo el gabinete y se estrellan contra la ministra de Trabajo, Verónica Navia; el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; y el de Minería, Ramiro Villavicencio. El diputado Ramiro Venegas dijo que los colaboradores de Arce no acompañan la gestión y que se “aplazaron” en el trabajo político. “En mi consideración todos (los ministros) deberían ser cambiados, porque no cumplen con su papel de servidores públicos. Hay ministros pésimos, como el de Minería, o la de Trabajo, que brilla por su ausencia, el ministro de Gobierno que viola los derechos. Todos deberían ser cambiados”, afirmó Venegas.