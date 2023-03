Tus caderas no mienten: La curiosa revelación que Shakira hizo a Jimmy Fallon





11/03/2023 - 11:33:00

Infobae.- Shakira y Bizarrap presentaron por primera vez en vivo su éxito global “Music Session #53″ ante el público neoyorquino a través del programa de entrevistas ‘The Tonight Show’ del Jimmy Fallon. Pero, además, también hablaron con el famoso presentador y comediante estadounidense revelando detalles de esta canción. El dúo musical que, además, logró cuatro Guinness World Records reveló a Jimmy Fallon que trabajaron en la canción por iniciativa del hijo de la colombiana, Milán. Esta información ya la había revelado anteriormente la artista barranquillera, señalando que fue su hijo de 10 años el que le propuso que colaborara con Bizarrap. En ese momento Shakira revisó sus mensajes privados en Instagram y encontró que, dos meses antes, Bizarrap le había escrito buscando colaborar con ella. “Le mostré a Milán el mensaje como ‘mira quién le escribió a mami’ y él dijo ‘oh, el dios argentino’, es un gran fan de Biza”. Shakira respondió afirmativamente al mensaje de Bizarrap y el productor viajó hasta Barcelona. “Fui a Barcelona, un día antes hice dos beats y luego se los mostré y ella escogió”, señaló el joven argentino de 24 años; mientras que Shakira aclaró que el sonido le gustó porque le recordaba a Depeche Mode. Bizarrap señaló que sabía que a Shakira le gustaba la música de los 80, por lo que sentía que tenía que hacer algo con ese estilo. Por su parte, la barranquillera sorprendió a Jimmy Fallon revelando que supo cuál sonido escoger cuando “lo sentí en mi cuerpo”. La barranquillera, conocida por su talento para bailar, impactó al presentador al revelarle cómo sabe que una canción es buena. “Usualmente tengo una reacción física y muy visceral a la música y si me ves haciendo uno o dos pasos las cosas no están bien. Sé cuándo una canción funciona porque empiezo a moverme”, expresó la colombiana. Shakira agregó que si el sonido de una pista le provoca “contracciones desde el coxis hasta las crestas ilíacas” es la apropiada. Según la colombiana, un buen ritmo la lleva a “tener movimientos de cadera”, que es lo que hace una buena canción. Por su parte, al escuchar eso Jimmy Fallon se vio bastante sorprendido y le preguntó a la colombiana, “¿me estás diciendo que tus caderas no mienten?”, lo que provocó la risa de los artistas y el público.



El momento fue compartido por el mismo Jimmy Fallon en sus redes sociales, puesto que en ese momento se confirmó lo que Shakira ya había revelado en el año 2005, cuando presentó al mundo su éxito ”Hips don’t lie”. La colombiana reaccionó con risas a la conclusión del presentador, pero señaló que, en efecto, sus caderas no mienten. “¡Esto es lo mejor que me ha pasado!”, exclamó Jimmy Fallon en ese momento y agregó “¡Esto es genial! Me puedo retirar ahora, esto es todo lo que quería saber. Es real, tus caderas no mienten, nos lo estás diciendo”. La colombiana concluyó que: “no, ellas no mienten. Sé que una canción es buena cuando empiezan a moverse”. Efectivamente, las caderas de Shakira no fallaron con la “Music Session #53″ que rápidamente rompió varios récords Guinness, sino que, según la colombiana, se convirtió en “un himno para las mujeres ... ahora siento que no tengo fans, tengo una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que piensan de la manera en que yo lo hago”. La cantante colombiana concluyó que “pasé un año muy difícil tras mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una manera saludable de canalizar mis emociones ... escribí la canción para mí, pero siento que también estaba destinada para un montón de mujeres que la necesitaban y que necesitaban una voz que las representara”.