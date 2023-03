Los terremotos más fuertes de la historia





11/03/2023 - 10:14:01

DW.- En China en el siglo XVI, un sismo acabó con la vida de más de 800.000 personas. En Chile, en 1960, se registró el terremoto de mayor magnitud en la Escala Richter de la historia. Una cronología. 1960 en Chile: magnitud 9,5 Ningún sismógrafo había registrado hasta entonces la magnitud de 9,5. El 22 de mayo de 1960 tuvo lugar, en la costa sur de Chile, el terremoto de Validivia o el gran terremoto de Chile. Dos placas continentales se empujaron más de 30 metros entre sí, liberando una enorme cantidad de energía. Esto redujo a escombros ciudades enteras en poco más de diez minutos y redibujó la geografía de toda una región. Alrededor de 6.000 personas perdieron la vida en la región del sismo. El tsunami provocado por el sismo acabó con la vida de 130 personas en Japón y 61 en Hawái.



1964 en Estados Unidos: magnitud 9,2 Cuatro años después y en Viernes Santo, el estado de Alaska se vio golpeado por el segundo terremoto más fuerte en la historia de la humanidad. El gran terremoto de Alaska, con una magnitud de 9,2, destruyó el 27 de marzo de 1964 gran parte de la infraestructura en el sur y centro del estado. Dentro de la terrible desgracia, la zona afectada tuvo un golpe de suerte: los edificios estudiantiles estaban vacíos, porque era festivo. En la ciudad más grande de ese estado, Anchorage, se hundieron calles enteras, y las ciudades costeras fueron arrasadas por una enorme ola de tsunami. Muchas de las 139 víctimas, fallecieron por ahogamiento.

2004 en el Océano Índico: magnitud 9,1 En el invierno de 2004, un maremoto originó numerosas réplicas en el mar y olas de hasta 30 metros de altura, que mataron a más de 240.000 personas en un total de 14 países en el Pacífico. Con una magnitud de 9,1, el terremoto no solo fue uno de los temblores más fuertes jamás medidos en el mundo, sino también con un número muy alto de víctimas.



2011 en Japón: magnitud 9,1 El gran maremoto del 11 de marzo de 201, frente a la región japonesa de Tōhoku, se recuerda como el mayor desastre nuclear de los últimos 25 años. Con una magnitud de 9,1, el sismo también provocó olas de tsunami que inundaron la costa japonesa del Pacífico en un área de más de 500 km². Alrededor de 22.000 personas perdieron la vida y 400.000 edificios quedaron completamente destruidos. Después de que la planta de energía nuclear de Fukushima fuera golpeada por una ola de tsunami de 14 metros de altura, liberó radioactividad. Tras el accidente de este reactor, varios países corrigieron su actitud hacia la energía nuclear. China en 1556,1920 y 1976: magnitud 8,2, 7,8 y 7,1 Cuando los cronistas de la corte escribieron sus observaciones después del 23 de enero de 1556, el mundo que les rodeaba estaba en ruinas. Alrededor de 830.000 personas fallecieron a consecuencia del terremoto de Xi'an, a 80 kilómetros de la provincia de Shaanxi, con una magnitud posteriormente calculada de 8,2. Es el terremoto que más muertos ha ocasionado en la historia conocida de la humanidad. Más de 200.000 personas fallecieron siglos más tarde en el terremoto de Gansu, el 16 de diciembre de 1920. Su magnitud fue de 7,8. También es conocido como el terremoto de Haiyuan, en el noreste del país. La mayoría de las casas cerca del epicentro se derrumbaron y un deslizamiento de tierra sepultó a un pueblo entero. También en China tembló la tierra el 28 de julio de 1976 y causó la muerte de cientos de miles de personas. La magnitud de este sismo fue de 7,1 y tuvo lugar de madrugada, a las 3:41, en Tangshan, a 140 kilómetros de Pekín. Más de cinco millones de viviendas quedaron inhabitables. Hubo oficialmente 242 mil víctimas mortales.



2010 en Haití: magnitud 7 El 12 de enero de 2010, cuando la tierra tembló en Haití, a las 4:53 de la tarde, con una magnitud de 7,0, cambió el rumbo del país. La nación más pobre del hemisferio occidental no estaba en absoluto preparada para lidiar contra un desastre natural de esas dimensiones. Hasta el 90 por ciento de las casas se derrumbaron en algunas regiones. Los organismos internacionales estiman que fallecieron entre 200.000 y 500.000 personas. A pesar del apoyo internacional, el país no ha logrado recuperarse de la catástrofe.