Al menos cinco sectores complican al Gobierno con protestas y bloqueos





11/03/2023 - 07:40:29

Página Siete.- En la última semana por lo menos cinco sectores sociales -entre maestros, cívicos y hasta grupos evistas o del ala radical del MAS que lidera Evo Morales- activaron protestas y movilizaciones contra el gobierno de Luis Arce. Las protestas se activaron en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Las acciones incluyen marchas, huelgas de hambre, bloqueos y tomas de instituciones. Los participantes también emitieron anuncios de asumir medidas más radicales para la próxima semana. En Potosí, en un consejo consultivo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) determinó ayer un paro y bloqueo de 72 horas desde el lunes 13 hasta el miércoles 15 de marzo. La advertencia llega tras una protesta fallida en la ciudad de La Paz y la agresión de la Policía contra su presidenta, Roxana Graz. Los potosinos exigen la inmediata aprobación del proyecto de ley del litio. Con la medida extrema se busca dar un “ultimátum al Gobierno central para que pueda en el transcurso de los siguientes días aprobar la ley de recursos evaporíticos”, reza la resolución que leyó Ricardo Ramos, presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo. En ese departamento, otro sector movilizado contra el gobierno de Arce es el de los campesinos evistas. La madrugada del 9 de marzo, este grupo tomó la planta de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) en Llipi que está en la población de Río Grande, provincia Sur Lípez de Potosí. Además, ayer, campesinos de otras regiones realizaron dos bloqueos en carreteras troncales que comunican Potosí con otras regiones del país. No todos los campesinos potosinos responden al líder cocalero del Chapare, ya que existen otros grupos. Uno, por ejemplo, en el sudoeste del departamento apoya al presidente Luis Arce y repudia las protestas contra su gobierno. Los maestros urbanos llegaron a la ciudad de La Paz y protestaron toda la semana. Exigen más presupuesto e ítems, además rechazan la nueva malla curricular. Ayer, los profesores retornaron a sus regiones con las manos vacías y sin una respuesta que satisfaga sus exigencias. El dirigente de los maestros urbanos, Ludwin Salazar, ratificó que su sector “sigue en pie de lucha y la semana próxima radicalizará las medidas hasta conseguir sus demandas”. Así, anunció que el miércoles 15 de marzo habrá una marcha acompañada de un bloqueo nacional y cierre de fronteras. Por su parte, el ministro de Educación, Édgar Pary, aseguró a radio Panamericana que en la reunión con la dirigencia de los maestros “del pliego petitorio no tocamos ni un punto”. Para la autoridad, el objetivo del magisterio es “convulsionar y afectar la democracia del país como lo hicieron en 2019, liderados por José Luis Álvarez”. Otro frente de conflicto está en el norte integrado de Santa Cruz, donde desde el jueves se instaló un bloqueo en el municipio de Yapacaní en la carretera hacia Cochabamba. Los manifestantes exigen el asfaltado de 30 kilómetros de la región. El dirigente de la zona, Abelino Rodríguez, reveló que la medida es indefinida. El dirigente aseguró que el Ministro de Obras Públicas se comprometió a financiar el trabajo de asfaltado de la ruta, pero también necesitan la contraparte de la Gobernación cruceña para ejecutar la obra. La dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) y sus asociados volvieron a expresar su rechazo al tratamiento del proyecto de ley del oro. Sin embargo, el Gobierno y Fencomin lograron acuerdos ayer para viabilizar la aprobación de esa norma. Fecmabol indicó que no están de acuerdo con que la Asamblea Legislativa apruebe esta norma sin un previo consenso con el sector. Desde la Asamblea Legislativa confirmaron a Página Siete que dicho proyecto de ley no se volvió a tratar desde principios de febrero de este año, cuando no tuvo el apoyo suficiente y quedó en suspenso. Pero, los mineros que explotan oro advirtieron ayer con convocar a sus bases y realizar movilizaciones desde la próxima semana contra Arce.