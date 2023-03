Salud destituye al director del SUS que agredió a una viceministra





11/03/2023 - 07:32:38

Brújula Digital.- El director general de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud (SUS), Eduardo Ayllón Terán, fue destituido de su cargo después de que fue denunciado por agredir verbalmente a la viceministra Alejandra Hidalgo en presunto estado de ebriedad. El ahora exfuncionario, según la denuncia presentada a la FELCV, ingresó al piso 10 del edificio Torre Azul, donde el ministerio de Salud tiene algunas oficinas, "en aparente estado de ebriedad" y encontró a la viceministra Hidalgo (de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud) en una reunión de trabajo con un grupo de personas. El 8 de marzo, día de la agresión, se conmemoró el Día de la Mujer. Ayllón Terán ingresó a esas oficinas gritando: "Qué hace esta gente, está prohibido hacer reunión con la viceministra, yo soy el jefe y salgan, desocupen, saben quién manda aquí". La víctima, la viceministra Hidalgo, refiere la denuncia se encontraba "con temor de que le pueda hacer algo en contra de su integridad, es así que la misma pidió que se queden algunos, por lo que se quedaron siete personas de las que habían presenciado el hecho", se lee en el documento. Hidalgo pidió al funcionario que se calme y se tranquilice, y que se realice una reunión conjunta a lo que el agresor habría contestado: "Ya te advertí que no te puedes reunir con el personal, no me puedes puentear". Además apuntó con su dedo y pedía que las personas que se reunían con la viceministra desalojen el lugar para quedarse a solas con la "víctima". En la denuncia se indica que "no es la primera vez que recibe la agresión verbal" y por eso la viceministra "se encontraba con miedo y temor, posterior él al ver que no se encontraba sola salió de la oficina" se lee en la denuncia presentada ante la FELCV. La denuncia fue hecha pública con otra funcionaria del ministerio que fue testigo de la agresión: "Quiero denunciar públicamente la violencia por parte de un macho en estado de ebriedad en mi oficina que agredió a la Viceministra Hidalgo y al personal femenino que estaba ahí,con una prepotencia y soberbia imposible de describir. La violencia debe ser pública" tuiteó en su cuenta María Rothe acompañado del formulario de denuncia. Enterado del hecho, el ministro Jeyson Auza emitió una resolución ministerial para destituir al funcionario agresor. "Dejar sin efecto la Resolución N° 0067 de 17 de febrero de 2023, mediante la cual se designó al ciudadano Eduardo Aillon Terán como Director General de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud" señala en la resolución ministerial 100, según cita el diario Página Siete. Ayllón es un antiguo funcionario público que trabaja en el ministerio de Salud y tiene respaldo de organizaciones sociales, según los registros de esa entidad. Ocupó varios cargos desde la gestión de la exministra Ariana Campero e incluso habría sido asesor del actual ministro.