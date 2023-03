Desde Potosí reportan un nuevo punto de bloqueo, ahora sobre la carretera a Sucre





11/03/2023 - 07:30:46

Correo del Sur.- Varias comunidades y sectores sociales de Potosí, que exigen la aprobación de una Ley del Litio y el cumplimiento de otras demandas, habilitaron este viernes un nuevo punto de bloqueo esta vez en la carretera hacia Sucre. “Ya se ha iniciado el cierre de caminos entre Potosí y Chuquisaca, en Karachipampa, compañeros, ya no hay paso por favor”, dijo un dirigente en un video que compartió por Facebook desde ese punto de bloqueo. Hasta esta tarde se reportaron al menos tres puntos de bloqueo en el departamento de Potosí. El primero se encuentra en la carretera principal que conecta a Potosí con Oruro, el segundo en la vía que conecta a Villa Remedios con Tupiza y el tercero en Karachipampa, justo en la carretera a Sucre. A raíz de estos bloqueos, los viajes de Potosí a Villazón y la salida de buses de Oruro y Chuquisaca, quedan suspendidos, según el reporte de la Unidad Operativa de Tránsito; sin embargo, las rutas a Tarija y Uyuni se encuentran expeditas y no reportan puntos de bloqueo, informó Unitel. “La oficina de Tránsito está coordinando con las otras terminales a fin de cerrar el acceso por estas carreteras no sin antes hacer comunicados a la ciudadanía”, declaró un jefe policial potosino. CONFIRMAN BLOQUEO ENTRE POTOSÍ Y SUCRE En una entrevista con El Potosí, el comandante departamental de la Policía, coronel Roque Arraya, confirmó la noche de este viernes que comunarios de Manquiri bloquean la carretera Potosí-Sucre. Los campesinos demandan la atención a proyectos comprometidos por los gobiernos nacional y departamental. Esta medida fue acordada en un ampliado de los comunarios afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos originarios Quechuas del Departamento de Potosí.