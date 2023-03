Empresarios no sintieron impacto de la sobredemanda de dólares y atribuyen a rumores reacción de la población





11/03/2023 - 07:11:54

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, afirmó que el sector “no sintió el impacto” de la sobredemanda de dólares y confió en la pronta superación de este bache generado por rumores que la población tiende a creer sin ningún sustento. “Mayormente no hemos sentido el impacto de la ausencia de divisas, que sí ha puesto muy nerviosa a la población”, afirmó en un contacto con radio Erbol. Si bien se presentaron “algunos contratiempos”, afirmó que no hubo “perjuicios graves”, sino “normalidad” en la adquisición de la divisa norteamericana a través del sistema financiero y del Banco Central de Bolivia (BCBC), para concretar las importaciones. La moneda norteamericana es empleada por el sector productivo e industrial, principalmente, para importar insumos como químicos en el caso de la industria de medicamentos y repuestos u otros productos en diferentes rubros. Barbery atribuyó a los “rumores” el nerviosismo generado en la población por una supuesta falta de dólares, lo que llevó a acudir al sistema financiero en busca de la divisa y al BCB a vender de manera directa la moneda. Según el informe del presidente del BCB, Edwin Rojas, hasta el jueves se vendió $us 9 millones y se amplió el horario de comercialización desde las 07.00 hasta las 21.00, ante las largas filas por la demanda de las últimas semanas. “El ciudadano común alimenta su información, a veces, de rumores y los rumores son perjudiciales, porque no comunican, exactamente, lo que el ciudadano tiene que saber”, consideró el empresario. Afirmó que este “bache lo vamos a superar muy pronto y todo va a volver a la normalidad”. Recordó, además, que “hubo una evolución favorable a la bolivianización”, es decir, que el boliviano tiene mayor preponderancia sobre el dólar estadounidense, por tanto “hay una menor dependencia al tipo de cambio”. ABI