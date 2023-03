Maestros radicalizarán sus medidas de presión con bloqueo de carreteras y nuevas marchas





10/03/2023 - 19:38:03

Erbol.- Un Consejo Consultivo del magisterio urbano de Bolivia decidió radicalizar sus medidas de presión desde la próxima semana con bloqueo de carreteras y nuevas marchas de protesta para exigir al Gobierno la atención a sus demandas. La decisión fue asumida luego de una evaluación que hicieron los representantes afiliados a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) tras el diálogo de pasadas horas, pero sin resultados, con el Ministerio de Educación. Cada federación retornará a sus regiones donde deberá convocar a asambleas generales donde informarán a sus bases sobre las reuniones que se tuvieron con el Gobierno y buscar establecer alianzas con padres de familia y otros sectores para que sumen a las movilizaciones. El miércoles 15 de marzo se convocó a una movilización nacional con bloqueo de carreteras, en función de las características de cada región. Paralelamente a ello, cada federación de maestros se organizará nuevamente para “armar un nuevo contingente” que continuar con las movilizaciones en la sede de gobierno. Ya para el lunes 20 de marzo, se convocó a una marcha nacional además de la instalación de piquetes de huelga de hambre en diferentes partes del país, sostuvo el secretario ejecutivo de la CTEUB, Ludwing Salazar “A todos los planteamiento que hemos nosotros demandado a esa cartera de estado no ha dicho no prácticamente quiero que a los trabajadores ya nos hemos organizado a partir de ahí y nosotros vamos a movilizarnos y el ministro de Educación nos convoca a un dialogo la próxima semana esperemos que sea un diálogo de verdad ya con respuesta objetivas y favorables a la demanda”, añadió El magisterio urbano decidió continuar con las medidas de presión al no llegar a acuerdos por los ítems, déficit histórico, presupuesto, congreso de la educación y la malla curricular, analizados durante la última reunión convocada por el Ministerio de Educación. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, aseguró que el Gobierno tiene la predisposición de llegar a consensuar las demandas y reinstalar el diálogo.