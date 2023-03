Ministro de Obras prioriza grabar un Tik Tok en el Legislativo y rezaga atención a potosinos





10/03/2023 - 19:27:48

Los Tiempos.- El ministro de Obras Públicas y Viviendas, Edgar Montaño, priorizó este viernes la grabación de un Tik Tok durante su visita a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y rezagó la atención a los parlamentarios potosinos del Movimiento al Socialismo (MAS) que están en su cuarto día de huelga de hambre en demanda de obras para el departamento de Potosí. Al mediodía de esta jornada el Ministro declaró a la prensa que llegó a esas instalaciones a ver el tema de los créditos internacionales para las obras que se ejecutarán en beneficio de la población y por ese motivo no visitará a los parlamentarios "evistas" que estaban a pasos de él. "No (los visitaremos) en esta oportunidad, estoy viniendo a hacer el anuncio de los aeropuertos de Tarija y en Uyuni que también estaba en el pliego (petitorio), por si acaso", indicó Montaño en declaraciones a la prensa. Unos minutos después, el senador del MAS Hilarión Mamani, impulsor de la medida extrema, se acercó a la autoridad del Ejecutivo a saludarlo y se estrecharon las manos. En ese breve encuentro Montaño le dijo que vino a hacer "unas tomitas" por el tema del aeropuerto. "Hermano senador, qué novedades. Han aprobado la ley de los aeropuertos, haré unas tomitas, estoy haciendo por el tema del aeropuerto", exclamó Montaño al estrecharle la mano. "El mejor camino es el dialogo (...) somos del mismo Gobierno, somos del mismo instrumento..." le respondió Mamani y se despidieron. Posteriormente, la autoridad de Estado grabó algunas imágenes de video junto a su equipo, pero uno de sus colaboradores advirtió a dos medios de comunicación que se encontraban en el lugar que no se podía filmar porque estaba grabando un Tik Tok. "Lo que no queremos pensar es que nos estén boicoteando la gestión" En declaraciones a la prensa, Montaño dijo que no quiere pensar que la huelga de hambre de los evistas, instalada en la ALP hace cuatro días sea para boicotear la gestión del Gobierno de Luis Arce. Legisladores radicales del MAS se encuentran en el cuarto día de huelga de hambre en la ALP en demanda de obras para el departamento. El senador Mamani sostuvo que esta el momento el Órgano Ejecutivo no les convocó por lo que seguirán con la medida extrema. Entre las demandas está una planta refinadora de Zinc. "Entonces, seguramente en el tema del Zinc lo irá a ver el ministro de Minería (Ramiro Villavicencio), pero yo también participo del gabinete y hay importantes avances en ese tema. Lo que no queremos pensar es que nos estén boicoteando la gestión porque al final estos estudios tienen que ser serios. ¿Cuánto es lo que se va a invertir? ¿Qué es lo que va a beneficiar al departamento?", cuestión en ministro a la consulta de la ANF. La autoridad de Estado sostuvo que el Gobierno nacional avanza en todas las peticiones del departamento de Potosí y cree que las medidas de presión deben frenar, incluso un viceministro fue hasta esa región a informar sobre el avance de las obras.