Jorge Quiroga alerta que se exacerbará la situación del dólar y plantea parar la gastadera fiscal





10/03/2023 - 19:22:15

Erbol.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que el problema de la falta de dólares es estructural y que se exacerbará, por lo cual planteó como solución en el corto plazo parar la “hemorragia” y “gastadera” fiscal, pero además un programa de inyección de la divisa norteamericana acudieron a fuentes de organismos y bilaterales. “Eso se va a seguir exacerbado (la falta de dólares). Se farrearon el gas, dilapidaron las Reservas. Se requiere un programa de inyección de dólares para tener una situación relativamente ordenada en el tipo cambio y en la situación económica”, dijo Quiroga en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Como contexto, señaló que desde 2014 las Reservas en divisas se redujeron en 97%, de 1.320 millones de dólares a 372 millones en el último reporte de febrero de 2023. Quiroga insistió en que se debe parar el “boquete” fiscal generado por un gasto corriente y la burocracia que sostiene el Estado. “Se requiere cerrar el boquete fiscal y parar la gastadera. Arce debería pararse hoy y decir ‘basta de irme a Venezuela’, llevando dirigentes sindicales en aviones, viajes, hoteles. No puede Bolivia gastar casi la mitad del PIB en gasto corriente 22 mil millones de dólares. Recorte de 25%. Ya no más ‘Dolce Vita’ para los ‘guerreros digitales’. las burocracias, su gasolina y la gastadera”, planteó. Para la inyección de dólares, el expresidente planteó acudir al financiamiento de los organismos como el Banco Mundial, BID y el FMI, además de fuentes bilaterales. Pidió no satanizar a los organismos. Además de esas medidas, Quiroga dijo que se debe apuntar a potenciar el país recuperando el gas y desarrollando el litio, aunque esas perspectivas son a mediano plazo para recuperar la generación de dólares y de crecimiento. Tuto señaló que Bolivia tiene en sus Reservas 538 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), que es el activo del FMI, y pidió transparentar si se está buscando realizar operaciones con esos recursos. Recordó que el MAS criminalizó a Jeanine Añez por intentar realizar operaciones con el FMI y, en ese marco, pidió aclarar si las autoridades actuales están gestionando recursos usando de contraparte a los DEG. También insistió en que el BCB publique la información actualizada de datos económicos, porque el último reporte semanal conocido es del 8 de febrero.