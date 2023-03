Bufete paceño de abogados renuncia a la defensa de Camacho y deslinda responsabilidades





10/03/2023 - 19:17:59

Denunciando injerencia de terceros y abogados externos, el bufete paceño Camacho & Ledezma renunció este viernes a la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho, y deslindó responsabilidades de las consecuencias de la ausencia de una “defensa apropiada”. Por el momento, Camacho se queda con dos abogados para su defensa jurídica, Martín Camacho y Christopher Balcázar en Santa Cruz. En un comunicado público, el bufete -que se encargaba de la estrategia jurídica en La Paz- hizo conocer su decisión de renuncia al patrocinio legal de su ahora excliente “Tal como es de conocimiento público y nacional, durante los dos últimos años hemos venido asesorando en distintos asuntos legales al Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Empero, durante las últimas semanas, nuestro trabajo se ha visto obstaculizado por la injerencia de terceros y abogados que no son parte de esta firma, los cuales impiden realicemos una defensa apropiada”, se lee en el comunicado. Los juristas Juan Carlos Camacho y Carlos Eduardo Ledezma estaban a cargo de la defensa del también excívico, quien se encuentra, desde el 30 de diciembre, en la cárcel de Chonchocoro, Viacha, por el caso Golpe de Estado I. Los abogados aclararon que siempre se caracterizaron por “hacer nuestros los problemas de los clientes, y agotar todas las vías legales para la solución de sus conflictos, de lo cual ahora nos vemos privados, no siendo posible cargar con las consecuencias de esta situación”. Si bien el comunicado fue emitido este viernes, el jueves ambos juristas comunicaron al fiscal del caso Omar Mejillones, del “pase profesional” para que los nuevos abogados del excívico asuman su defensa. “Ningún aspecto político puede ir por encima de la justicia y el derecho”, cuestionaron los juristas en el comunicado hecho público sin mayores referencias. El abogado Camacho se declaró “sorprendido” por la oficialización de la decisión de sus colegas, pero reconoció que había conversado con ambos “sobre el cambio de estrategia”, no solo en el caso Golpe de Estado I, sino en otros procesos que encarará el gobernador. Camacho está recluido de forma preventiva en el penal paceño de Chonchocoro desde el 30 de diciembre, por el caso Golpe de Estado I. Se le amplió la denuncia por cohecho y seducción de tropa, porque confesó que su padre José Luis Camacho “cerró” con policías y militares para que le quiten el respaldo institucional y aceleren la renuncia del expresidente Evo Morales. Hasta antes de esta decisión, el equipo de abogados del gobernador estaba conformado por cuatro personas, Juan Carlos Camacho y Carlos Eduardo Ledezma, en La Paz, y Martín Camacho y Christopher Balcázar en Santa Cruz. Camacho anunció a Fama Poder y Ganas que ahora se apunta a un equipo de juristas más numeroso para que atienda la causa en La Paz y en Santa Cruz. ABI