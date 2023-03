ASFI controla que casas de cambio vendan y compren dólares al tipo de cambio oficial





La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) controla que las casas de cambio, con licencia de funcionamiento, compren y vendan dólares al tipo de cambio fijado por la normativa del Banco Central de Bolivia (BCB). “La ASFI viene realizando constantes controles a las casas de cambio que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por esta Autoridad, para evidenciar que realizan la compra/venta de dólares americanos aplicando los tipos de cambio que se encuentran dentro del rango establecido por la normativa del BCB”, se informó mediante una nota. El tipo de cambio se mantiene en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra desde 2011. La última vez que se movió el tipo de cambio fue el 2 de noviembre de 2011, cuando la moneda nacional se apreció de Bs 6,97 a 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a 6,86 para la compra por cada dólar estadounidense. Ante información en redes sociales de que las casas de cambio compran y venden dólares a un tipo de cambio diferente al oficial, el ente regulador comprobó en distintas ciudades capitales e intermedias que realizan transacciones enmarcadas en la banda de cotizaciones. Hasta el momento, la ASFI no recibió denuncias escritas sobre algún incumplimiento incurrido por alguna casa de cambio, aunque se tiene casos de negocios de libre cambio, que no están en el ámbito de supervisión. No obstante, velando por la protección del consumidor financiero, activó operativos de control ante la situación especulativa. “En consecuencia, la ASFI recomienda a la población evitar entrar en un proceso especulativo y ser víctima de engaño, adquiriendo dólares a tipos de cambio excesivos, muy por encima de la cotización oficial”, señaló la entidad.