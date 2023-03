Viceministro Ruiz afirma que Creemos cometió un gran error al blindar a Camacho violando el Estatuto





10/03/2023 - 08:30:08

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó que los asambleístas de Creemos cometieron “un gran error” al aprobar la ley departamental que le permite a Luis Fernando Camacho ejercer el cargo de gobernador desde la cárcel de Chonchocoro, porque con ello violaron el Estatuto Autonómico que fue respaldado por el pueblo cruceño. “Lo que han aprobado es contradictorio, primero contra su Estatuto y segundo contra sus propias normativas, está la Ley de Organización del Ejecutivo que fue promulgada por el mismo gobernador donde explica que la ausencia temporal podría darse en un viaje fuera del país o también en el interior, en los departamentos”, afirmó Ruiz. La norma fue aprobada el pasado sábado y Camacho la promulgó este jueves desde el penal paceño de Chonchocoro, donde está recluido de forma preventiva por cuatro meses en el marco del proceso por el caso Golpe de Estado I. El documento fue trasladado al penal por el asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, luego de que el martes no pudo ingresar al penal porque no era día de visita. El funcionario, que reveló el lunes que Camacho “no confía” en el vicegobernador Mario Aguilera, dijo que la ley será remitirá a la Dirección de Desarrollo Autonómico para que la publique en la Gaceta Departamental con el fin de que entre en plena vigencia. No obstante, el viceministro Ruiz recordó que el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”. Además, que la Ley 214 de Organización del Ejecutivo Departamental señala, en su numeral primero del artículo 10, que el vicegobernador tiene entre sus atribuciones “asumir la representación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en ausencia” del gobernador, participar del gabinete departamental y dirigirlo en ausencia de la gobernadora o el gobernador, entre otras labores. En criterio de Ruiz, la bancada de asambleístas de la corriente de Camacho “se ha equivocado bastante, porque está yendo contra su Estatuto Autonómico y contra la voluntad del pueblo reflejada en las urnas cuando aprobó el Estatuto departamental”. “Está claro que han buscado la figura más política que respetar el Estatuto del departamento”, opinó Ruiz y agregó “es una muestra clara de que por un lado hablan de autonomía, hablan de respeto a la institucionalidad y son los primeros que no cumplen, es decir no practican lo que predican y han cometido un gran error en impulsar esa normativa que no refleja lo que su Estatuto Autonómico establece”. También consideró que la norma consolida la declarada desconfianza que tiene no solo Camacho, sino todo su entorno, sobre el vicegobernador por lo cual “no ha permitido que asuma” la conducción de la Gobernación de forma temporal, tal como sucedió en 2020. En marzo de ese año, Camacho aprobó el Decreto Departamental 373 con el cual “delegó” al entones secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, la responsabilidad de hacerse cargo de la Gobernación de Santa Cruz con amplias facultades como “atender y responder la correspondencia” y “representar al Gobernador en todo y cuanto acto o invitación protocolar se requiera dentro y fuera de la jurisdicción del departamento de Santa Cruz”. Si bien el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, poco después se lo retiró de la página web. El entonces secretario de Justicia, Efraín Suárez, explicó que la publicación temporal del decreto 373 “fue un error involuntario” de un funcionario de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo, unidad encargada de la administración de la Gaceta. “Está claro que nunca era su idea respetar el propio Estatuto Autonómico de los cruceños”, enfatizó Ruiz. Para la abogada Nadia Beller, el enfrentamiento mediático entre Suárez y Aguilera terminó por mostrar las disputas de poder al interior de la Gobernación, pero también vislumbra los posibles escenarios en la eventualidad que el vicegobernador exija asumir la conducción de la Gobernación de manera temporal. “Aguilera viene del lado de Angélica Sosa (exalcaldesa de Santa Cruz recluida en Palmasola), es cuota de Angélica Sosa, entonces difícilmente él va a preservar la línea de Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta que están con estos roces con sus secretarios y asesores, con la gente de más confianza de Luis Fernando Camacho”, opinó en Fama Poder y Ganas. En su criterio, si Aguilera asume como gobernador terminará “matando al entorno cercano de Luis Fernando Camacho en la Gobernación y, por ende, cambiará las cuotas de poder, las cuotas hasta económicas de la Gobernación y, por tanto, Creemos va a perder presencia a nivel departamental”.